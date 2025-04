Para juez, repartidor que mató a supuesto asaltante actuó en legítima defensa

Por medio del Auto Interlocutorio (AI) N° 311 el juez penal de garantías Rolando Duarte devolvió a la fiscala María Laura Finestra, la imputación por homicidio doloso en grado de excitación emotiva, presentada contra el repartidor de bebidas Carlos Alberto Garcete Calastra, sospechoso de asesinar al presunto asaltante Jonatan Ariel Franco Galeano, en el barrio Santa Ana de Asunción.

Si bien la representante del Ministerio Público no solicitó, junto con su imputación, la aplicación de la prisión preventiva para Garcete Calastra, el mismo se encontraba detenido aún, por lo que el magistrado además de devolver la imputación, también dispuso la imediata libertad del trabajador.

El hecho por el que la Fiscalía inició una investigación se registró el 24 de abril pasado, a las 11:00, cuando Carlos Alberto Garcete Calastra y su compañero Daniel Gustavo Martínez llegaron en un camión hasta un local comercial, ubicado en 41 Proyectadas y Antequera de Asunción para realizar una entrega.

Del vehículo bajó Martínez, mientras que al volante quedó Garcete. En un momento dado, el primero fue abordado por dos jóvenes armados que llegaron hasta ellos.

El segundo, entonces tomó un arma, bajó del vehículo y sorprendió al que fue identificado como Jonatan Franco, quien, según relato del repartidor indagado habría gatillado en dos ocasiones, pero el arma no se disparó, por lo que él respondió, cubriéndose y desde el suelo, con un disparo que fue fatal. El arma de Franco no se halló en el lugar, según los datos.

Caso presenta elementos de legítima defensa para juez

En su resolución, el magistrado señaló que según el relato fáctico del Ministerio Público, los hechos que dieron pie al acta de imputación formal presentada en contra de Carlos Alberto Garcete Calastra, por hecho de homicidio doloso, si bien reúne los requisitos formales, la conducta enunciada en la misma no se ajusta a los presupuestos de la punibilidad.

“Conforme a la relación fáctica de hechos esgrimida y fundamentada por la agente fiscal Abg. Laura Finestra, en razón que no se da los presupuestos de punibilidad, al respecto el Art. 14 del C.P inc. 1 numeral 6 define al hecho punible ‘Un hecho antijuridico que sea reprochable y reúna en su casos, los demás presupuestos de la punibilidad’”, refiere en una parte de su escrito.

Posteriormente sostiene el magistrado en su análisis que la fiscala en todo momento hace referencia al relato de los hechos ocurridos, y no acompaña fundamentación jurídica para sustentar los elementos de la calificación por el hecho punible de homicidio doloso, “cuestión que a criterio del Juzgado no se configura; por lo menos no en la forma planteada por la Representante del Ministerio Público, salvo que la misma cuente con otros elementos u otras cuestiones que no hayan sido expuestas al Juzgado”.

En tal sentido y “en la forma expuesta la representante del Ministerio Público se vislumbra prima facie elementos que podrían corresponder a una legítima defensa en el hipotético caso de que no se demuestra otras circunstancias que podrían cambiar el curso de la presente investigación”.

Imputación por ley de armas

Así también, la fiscala Laura Finestra había imputado por el artículo 95° - producción de riesgos comúnes por la Ley N° 4036/2010 al repartidor Carlos Garcete. Sin embargo, el juez Rolando Duarte resaltó que esta ley fue derogada por la Ley N° 7.411 de Armas y Municiones, por lo que también la agente deberá revisar esta porción.