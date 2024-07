Secretario de Aladi hace una cruda descripción sobre la “integración fragmentada” de la región

“Tenemos una enorme deuda con el sentido común de la integración, con la inclusión social, con los vulnerables, el comercio y el empleo”, comenzó diciendo Abreu ante los cancilleres y diplomáticos de la región sudamericana, durante la sesión de la tarde en el Puerto de Asunción.

Añadió que “hemos ideologizado de un lado y del otro los procesos de integración”, y vemos un ”ntegración fragmentada, ausente del sentido común donde más importante un discurso que una realidad; donde hoy los presidentes -en general y no me refiero a ninguno- están acostumbrados a intervenir en los asuntos internos de otros estados y la diplomacia presidencial se realiza sobre adjetivos y no sobre sustantivos. Con esto tenemos la dificultad de estar recorriendo un camino que nos puede llevar a la irrelevancia”, advirtió Abreu.

Instó a los países a dejar la inmovilidad, “Mercosur a las cosas, a las cosas, hace 30 años que tenemos una hidrovía que no funciona, hace 30 años que estamos por tener aduanas donde hay dos cuerpos de bomberos (...) Esto no es la integración. La integración es facilitar el comercio, la infraestructura, certificado digital, voluntad política de fronteras y sobre todo mirada larga”, y añadió que a la región le falta “pensamiento estratégico” y “creo que políticamente y no es ideológico, simplemente como decía el otro día una reunión el ex presidente José Mujica (Uruguay) recurramos al sentido común porque los que estamos acá y le preguntamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, que vamos al Mercosur y nos preguntan qué es eso, sirve para algo.

Abreu describió con dureza la realidad regional ante otros diplomáticos presentes en la sala de la sesión. Y antes de terminar dijo: “No podemos seguir más con la terapia de grupo, porque los marginados cada día tienen menos esperanzas de que la integración sea una realidad. Ustedes me disculpan está crudeza, pero la integración no puede ser más fragmentación, cada uno tiene que mirar un poco más para que las próximas generaciones tengan una respuesta”, concluyó.