Cumbre del Mercosur, en vivo: Modernización y nuevos acuerdos, incluido uno con China

Esta nueva cumbre, de dos días, de jefes de Estado del Mercosur y Estados asociados, y del Consejo del Mercado Común, tendrá lugar en el Edificio Histórico del Puerto de Asunción. El bloque sudamericano según valores estimados concentra un PIB de USD 2,86 billones y representa el equivalente a la 7ª mayor economía mundial.

La primera jornada, hoy, arranca a las 9:00, con la reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC), que estará dirigida por el ministro de Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano; y mañana lunes la plenaria con los mandatarios asistentes, liderada por el presidente de la República Santiago Peña.

8:00 Paraguay insistirá en la Cumbre que Brasil y Argentina aprueben FOCEM II

En la Cumbre del Mercosur, Paraguay volverá a insistir en la importancia de que se active el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM II). Este fondo aún no está operativo debido a que el Congreso brasileño y el argentino no lo han aprobado. Paraguay espera recibir US$ 550 millones de este fondo para financiar proyectos de infraestructura.

7:30 Emiratos Árabes, Japón y Corea

Esta 64° Cumbre del Mercosur estará marcada, como en ocasiones anteriores, por el interés de los Estados asociados de buscar nuevos acuerdos extrazona y ante la imposiblidad de cerrar el acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE), pese a los más de 20 años de negociaciones.

Paraguay, al asumir la conducción rotativa del bloque regional, anunció que impulsarían acercamientos con otros país y avanzar en la conclusión del pacto con la Asociación Europea de Libre Comercio.

En la agenda de prioridades están los países del Asia -Japón y Corea del Sur- y Medio Oriente.

En vísperas de esta cumbre se estableció la primera mesa de negociaciones con Emiratos Árabes Unidos.

7:25 ¿China por UE?

El acuerdo de asociación económica entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) perdió protagonismo durante la presidencia semestral de Paraguay, a cargo de Santiago Peña, que priorizó acuerdos con otras regiones: Medio Oriente y el Asia. Si bien se habla en concreto de primeros diálogos con Japón y Corea del Sur, en los últimos días cobró fuerza el interés -mútuo- de una asociación con la República Popular de China.

En víspera de la 64° Cumbre del Mercosur, Brasil se sumó -más abiertamente- esta semana a la posibilidad de abrir conversaciones con China para un eventual acuerdo de asociación comercial, tal como viene insistiendo Uruguay y que se da por hecho lo volverá a presentar en esta cita en Asunción.

“No habría ningún problema en abrir conversaciones con China si vamos todos juntos”, declaró la secretaria para América Latina y Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan.

En 2023, durante una visita a Pekín, el presidente Lula da Silva había declarado que “Queremos discutir, con nuestros amigos chinos, un acuerdo Mercosur-China”, entre tanto, esta semana el canciller de Uruguay, Omar Paganini, declaró que “vamos a plantear que se revitalice el diálogo Mercosur-China”.

La UE y el Mercosur negocian crear un mercado común de 700 millones de personas desde hace más de 20 años. En junio de 2019, alcanzaron un acuerdo político con varios puntos en abierto. Pero una adenda ambiental europea -tildada de “inaceptable” por Brasil y rechazada también por los gremios de producción de Paraguay- bloqueó las negociaciones.

7:20 Asume Uruguay la presidencia rotativa

El “Tratado de Asunción” es el origen del Mercado Común del Sur (Mercosur) y según establece el “Protocolo de Ouro Preto”, la presidencia del grupo debe ser rotativa.

En esta 64° Cumbre del Mercosur, el presidente de Paraguay -Santiago Peña- entregará la presidente pro témpore del bloque a Uruguay, presidido por Luis Lacalle Pou.

Según el protocolo los turnos van por orden alfabético y tienen una duración de seis meses. En el caso de Paraguay lo asumió en diciembre de 2023, tras la presidencia de Brasi. Si bien Venezuela es miembro, su membresía en el bloque fue suspendida en 2017 por “ruptura del orden democrático”.

7:17 Reuniones previas

Durante la presidencia de Paraguay, se realizaron 14 reuniones ministeriales en diversas áreas, con temas centrados en educación, salud, justicia, trabajo, cultura, derechos humanos, medio ambiente, turismo, desarrollo social y población indígena. Entre las medidas adoptadas, se encuentra la creación de comités, siendo uno de los más importantes el de las áreas para el control integrado en las fronteras.

“En estos comités se deciden las cosas más concretas. Es importante para la región resolver la cuestión de las fronteras. Eliminar las colas, tener más facilidades, decidir las cosas. Sentémonos a hablar”, dijo la embajadora Gisela Padovan, secretaria para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

7:00 Presentes y ausentes en la cumbre

La cancillería de Paraguay confirmó que estarán presentes en la 64° Cumbre del Mercosur los mandatarios de los Estados Partes del Mercado Común del Sur (Mercosur): Luiz Inácio Lula da Silva, por la República Federativa de Brasil; Luis Lacalle Pou, por la República Oriental del Uruguay.

Desistió de participar el mandatario argentino Javier Milei. Estará representado por la canciller Diana Mondino.

También, el presidente Luis Alberto Arce, por el Estado Plurinacional de Bolivia, cuya adhesión al bloque regional se oficializará tras la sesión plenaria de los jefes de Estado mañana domingo.

Como invitado especial participará el nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Los cancilleres de los Estados parte del Mercosur y representantes de los demás países asociados también formarán parte de la delegación.