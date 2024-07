Fernando Burlando viaja a Paraguay y Bolivia por el caso Loan: “Surgió un dato que tomó mucha fuerza”

En medio de la intensa búsqueda que se le sigue haciendo a Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció hace 25 días en la localidad correntina 9 de Julio, Fernando Burlando (el abogado que representa a su familia) reveló que está siguiendo nuevas pistas sobre el caso.

“Estos días, obviamente, estamos atrás de la investigación, siendo uno de los más importantes, pero también estamos generando situaciones con Paraguay y Bolivia, porque surgió un dato que tomó mucha fuerza a través de esta línea”, comenzó diciendo Burlando en una nota que dio a Arriba Argentinos.

“No era un dato, tal vez, que nos permita denunciarlo en la Justicia, porque no tenía forma de corroborarlo. Y lo que sí pude constatar es que en Bolivia decían que la criatura podía estar en cobija y que le iban a pasar por un puente a Brasil, que se llama Puente Internacional de la Amistad”, agregó.

“Lamentablemente, pude comunicarme con autoridades de Bolivia, y la primera pregunta que me hizo la persona a quien accedí fue, ‘¿quién es Loan?’. Por este motivo, seguramente el miércoles viajo y vamos a estar en Paraguay, y vamos a ver de ahí si podemos ir a instalar el tema también en Bolivia”, reveló el letrado.

Y cerró, contundente sobre cómo están manejando el caso en los países limítrofes: “Paraguay está un poco más al tanto del tema, se ven más hermanados también con nuestra información y la noticia, pero bueno, evidentemente hay que operar así”.

Indagado por Estefi Berardi sobre si fue el responsable de que la familia del niño vaya a declarar, Burlando respondió en una nota que dio a Poco correctos: “Yo creo que son ustedes, los medios de comunicación. A mí no me interesa tener ninguna cucarda, no me interesa nada. Lo único que me interesa es que Loan aparezca sano y salvo”.

“Dejame decir algo. Los imputados no se van a ir en libertad, van a terminar presos como perros y van a tener la vida más miserable que puede tener una persona en la cárcel, porque que se meten con una criatura, eso los condiciona a una vida miserable”, sentenció el letrado, tajante.

Y cerró en el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece: “Yo por eso hablaba y les decía que el momento para hablar es éste, que hablen ahora y que den datos de Loan, que la Justicia después va a tener en cuenta algún tipo de beneficio. Que lo hagan ahora para que Loan aparezca sano y salvo”, concluyó.

