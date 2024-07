Armas y desinformación: las dos guerras que sufre Ucrania

BOGOTÁ, Colombia. La periodista colombiana Catalina Gómez Ángel trabaja para France 24 y en su carácter de corresponsal de guerra le ha tocado cubrir Gaza, Afganistán y otros conflictos en Oriente. Actualmente vive en Irán desde donde llegó a Colombia a principios de julio para dictar el taller “Desentrañar la complejidad: periodismo ante la cobertura de la invasión rusa a Ucrania”.

Lea más: El papa exhorta a rezar por la paz en Ucrania ante peregrinación de católicos ucranianos

El mismo fue organizado por la Fundación Gabo y contó con la participación de 17 periodistas latinoamericanos. Habla de los desafíos de una guerra en la que predomina la desinformación y de los retos del cubrimiento de conflictos siendo mujer. Sobreviviente de un ataque de misil crucero, esto no la ha detenido en su labor de dar voz a las víctimas de la guerra.

-Las guerras son escenarios de cambios… en especial el tecnológico. ¿Cambia también el periodismo a partir de una guerra como esta?

Unite al canal de ABC en WhatsApp

-Creo que sí, porque estas guerras nos ponen a prueba. La misma tecnología nos pone a prueba de cómo contamos las historias. El hecho de que un soldado que está en un frente de batalla tenga un teléfono celular cambia la manera como se cuentan las guerras. No es que yo vaya a una trinchera y cuente y trate de armar una historia, nunca puedo competir con el resultado del que tiene la GoPro aquí encima (del casco). Son diferentes realidades. Pero también pienso que esta guerra está llena de desinformación, de confusión. Eso es lo que ha tratado de hacer Vladimir Putin (mandatario ruso) y de enviar muchas teorías a la escena de la comunicación. Y luego él mismo se contradice y lo único que nos crea es confusión.

-Y esto qué retos implica. Una cosa es que uno vea en vivo y otra cosa es cómo se digiere la información para luchar contra la desinformación.

-Es muy difícil luchar contra esa confusión. Cuando nosotros fuimos atacados en un restaurante (en Kramatorsk, a unos 600 km de Kiev) donde yo estaba sentada, te lo voy a poner un ejemplo, él (Vladimir Putin) dijo que el lugar estaba lleno de mercenarios, de comandantes, que era un nido de soldados. (La verdad fue que) estábamos en un restaurante en una ciudad en guerra, donde sí habían soldados, pero no activos. Estaban sin armas, sin chalecos, sin cascos, simplemente estaban ahí en sus tiempos de descanso. Había muchísimos civiles y periodistas y gente que trabaja en voluntariado. Pero se crearon miles de versiones. Él crea esta desinformación.

-Eso trae otras consecuencias.

-Esta desinformación hace un gran efecto en aquellas personas que ya de por sí, por naturaleza, dejan de creer en los medios convencionales, en lo que un periodista convencional le cuenta. El mundo se ha posicionado frente a estas dos guerras. Los que se posicionan contra el imperialismo americano y contra Estados Unidos y contra lo que ha sido Occidente y los que se posicionan a favor de Rusia sin entender que también ha sido un imperio que utiliza políticas de imperio para destruir, invadir y dominar a los ucranianos. Entonces, el mundo se posiciona en dos extremos y todo el mundo quiere creer la información que yo le cuento, desde su posicionamiento; no dice: “bueno, ella está ahí, es lo que está viendo, es lo que está contando”. Y eso es muy duro, porque puede estar uno parado en el corazón de donde fue el ataque y hay mucha gente que siempre dudará que tú le estás contando la verdad.

Esta guerra está llena de desinformación, de confusión. Eso es lo que ha tratado de hacer Vladimir Putin y de enviar muchas teorías a la escena de la comunicación. Y luego él mismo se contradice y lo único que nos crea es confusión y es muy difícil luchar contra eso. Catalina Gómez Ángel

Dos años y contando

La guerra entre Ucrania y Rusia lleva dos años y cinco meses. La invasión se produjo en febrero del 2022 tomando posiciones estratégicas ucranianas. Mientras tanto, para Rusia se trata de la “liberación” de sus territorios ocupados. Y aunque los antecedentes se remontan históricamente a muchos años atrás, el más reciente es de 2014 con la toma de Crimea.

Lea más: La OTAN eleva a 32.000 millones de dólares el daño climático de la invasión rusa a Ucrania

En la actualidad el pueblo ucrarniano se encuentra resistiendo y poniendo a prueba a Occidente que prometió ayuda pero se ha tardado en cumplir. Entretanto las víctimas civiles van el aumento. Hace un año, Catalina Gómez Ángel, oriunda de Pereira, Colombia, sobrevivía a un ataque de un misil crucero que cayó en Kramatorsk y que mató a decenas de personas, entre ellas a la escritora ucraniana Victoria Amelina, amiga de la periodista.

-¿Cuál fue el momento más crítico en tu cobertura de Ucrania?

-Fue sin dudas el ataque de Kramatorsk. Porque uno nunca espera que a uno le caiga (un misil), o sea, ha habido momentos duros, hay momentos en que uno dice “Ay Dios mío, ¿por qué me metí aquí?” Pero en ese momento sí, es estar dentro, es pasar de ser el periodista que está cubriendo y contándolo, a pasar a ser parte de...

-¿Víctima?

-A mí no me gusta considerarme como víctima, pero si eres parte de ese grupo que fue atacado y especialmente nunca estás preparado para que alguien, una amiga, y una colega, y alguien cercano a ti, muera en ese momento. Entonces sí, fue el momento más duro, no solamente de mi cubrimiento en Ucrania, yo creo que ha sido el momento más duro de toda mi historia como periodista.

Yo no sé si Latinoamérica pueda a estas alturas de la vida poner algún peso en la balanza. Si fuera Latinoamérica de algunos momentos de la historia, podría traer un poco de sensatez Catalina Gómez Ángel

-¿En qué medida Latinoamérica puede torcer la balanza?

-Yo no sé si Latinoamérica pueda a estas alturas de la vida poner algún peso en la balanza. Si fuera Latinoamérica de algunos momentos de la historia, podría traer un poco de sensatez.

-Sin embargo, la sensatez no es una característica de los líderes latinoamericanos.

-Desafortunadamente no. Pero en algún momento en nuestra historia tuvimos una diplomacia y una posición frente a conflictos internacionales interesantes.

-Volviendo a tu experiencia, ¿cómo es posible mantener la neutralidad en medio de tanta muerte?

-Creo que es una de las preguntas más interesantes, yo creo que la neutralidad no existe. Creo que si tomas una posición... mi posición, porque vivo en un país autocrático (Irán), donde no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. Yo sé muy bien lo que es vivir sin libertades, porque lo he experimentado por muchos años. Para mí, esos son valores que no voy a negociar, no porque me considere mejor o peor periodista. Para mí los valores democráticos de libertad, de libertad de expresión, de una justicia libre, con todos los problemas que tenemos en Latinoamérica, en cualquier democracia, siempre funcionan mejor que en una dictadura. Otra cosa es que tú dentro de ese marco donde te posicionas, no puedas ser crítico y no puedas denunciar, no puedas tomar un papel fiscalizador. Que es ahí una gran diferencia. Una cosa es que yo estoy posicionada, estoy por la defensa de las mujeres o me posiciono y apoyo a los ucranianos en su defensa de la democracia y sus valores. Eso no significa que yo no voy a contar lo que yo esté viendo del gobierno de Ucrania cometiendo errores.

-Es como lo que se ha visto en Ucrania, un retroceso de la libertad de expresión con las nuevas políticas que están aplicando.

-Hay que denunciar. Como latinoamericanos sabemos que los países tienen problemas, que los gobiernos tienen problemas, que hay corrupción, que hay burocracias, que hay mandos medios que toman decisiones que luego son súper dañinas. Somos conscientes de eso. Nosotros no venimos de un mundo perfecto.

-Por más de que tratamos de vivir en un mundo igualitario, como mujer cómo es la experiencia en el acceso a la información en esos contextos ¿Hay más ventajas, desventajas?

-Como mujer, especialmente en la guerra, tiene unas cosas íntimas, personales que requieren más intimidad. Y ahí es donde empiezan pues a haber problemas. Por más libre y más independiente que tú seas, las mujeres siempre tenemos que luchar el doble, eso es clarísimo. Pero no creo que sea mucho más diferente que en otras circunstancias. Pero yo también me siento muy orgullosa de poder ser mujer, contar esta historia porque muchas veces, también muchos de los hombres y las mujeres te agradecen mucho estar ahí contando su historia.