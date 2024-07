Fabricante taiwanesa TSMC no detendrá su expansión internacional pese a críticas

TSMC es el mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo, con una posición dominante en el segmento de los más avanzados.

La firma taiwanesa aglutinó alrededor del 61,7% del negocio global de fundición de semiconductores en el primer trimestre del año, muy por delante de la surcoreana Samsung (11%) y la china SMIC (5,7%), de acuerdo a estimaciones de la consultora TrendForce.

El candidato republicano a la Casa Blanca cargó contra Taiwán “por haber tomado alrededor del 100%” de la industria de semiconductores de Estados Unidos, al tiempo que sugirió que la isla debería pagar a Washington por su defensa frente a las crecientes amenazas militares de China.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Se llevaron casi el 100% de nuestra industria de chips, les doy crédito. Eso es porque había gente estúpida dirigiendo el país. Nunca deberíamos haber dejado que eso sucediera”, aseguró el exmandatario norteamericano en una entrevista publicada en Bloomberg Businessweek.

Plan original

Durante la conferencia de resultados financieros del segundo trimestre, el consejero delegado y presidente de TSMC, C. C. Wei, aseguró que los directivos de la tecnológica no han cambiado su “plan original” de expansión de sus fábricas en el extranjero, incluyendo las ubicadas en Estados Unidos.

“Nos continuaremos expandiendo en Arizona (EE.UU.), Kumamoto (Japón) y quizás en Europa en un futuro. No hay cambios en nuestra estrategia. Continuaremos nuestra práctica actual” , afirmó este jueves el máximo responsable de TSMC.

Respecto a la posibilidad de compartir la propiedad de las fábricas de TSMC en Arizona con el Gobierno de Estados Unidos, Wei respondió escuetamente que “no”.

Las palabras de Trump han lastrado el desempeño de TSMC en la Bolsa de Taiwán, donde cerró hoy con pérdidas del 2,43%, luego de haber retrocedido un 2,37 % la jornada anterior.

TSMC, cuyo beneficio neto del segundo trimestre ascendió a 247.850 millones de dólares taiwaneses (7.602 millones de dólares estadounidenses) , ha incrementado sus inversiones en Estados Unidos en los últimos años, debido tanto a los riesgos geopolíticos como a los límites de producción existentes en Taiwán.

El pasado 8 de abril la Casa Blanca informó de que TSMC construirá una tercera planta de semiconductores en la ciudad de Phoenix, aumentando su inversión total en el Estado de Arizona hasta los 65.000 millones de dólares, aunque el grueso de la producción más avanzada de la compañía permanecerá en Taiwán.