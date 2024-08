Colombia: esta es la historia de Javier Acosta, el fanático de Millonarios que recibirá eutanasia

El colombiano Javier Acosta, un hincha colombiano de Millonarios, tiene una historia de vida que se destaca por haber salido adelante pese a las adversidades luego de un accidente de tránsito que lo dejó en silla de ruedas. Sin embargo, pasó por otras situaciones que afectaron su salud hasta llegar a un diagnóstico de cáncer en la sangre.

Según relata, su calvario comenzó hace nueve años con el accidente que lo dejó inmovilizado y luego de unos años contrajo una infección en una piscina. “Todo comenzó hace 9 años cuando quedé en silla de ruedas, en el viaje a Tuluá, y de ahí se desprendió todo esto. Hace 5 años hice un viaje a Melgar y me metí a una piscina, debido a eso se me pegó una bacteria (candida auris). Llegué a Bogotá y en 5 días se me hizo una llaga”, cuenta.

Esta bacteria se alojó en el hueso del glúteo izquierdo, requirió múltiples intervenciones quirúrgicas y pese a los esfuerzos médicos, la infección se extendió al glúteo derecho, situación que complicó aún más su situación.

Durante un punto crítico de su hospitalización, Javier recibió dos opciones: continuar con un tratamiento sin garantías o someterse a la amputación de la pierna derecha, pero durante los exámenes se descubrió un cáncer que aceleraba el progreso de la infección.

¿Qué es la Candida Auris?

La Candida Auris es una infección fúngica que puede transmitirse de persona a persona o a través del contacto con objetos contaminados. Las personas con sistemas inmunológicos debilitados, como aquellos con enfermedades crónicas o que han sido hospitalizados recientemente, están en mayor riesgo.

Factores de riesgo:

Contacto cercano: Con personas infectadas o superficies contaminadas.

Sistema inmunológico debilitado: Por enfermedades crónicas, tratamientos como quimioterapia o inmunosupresores.

Uso de dispositivos médicos: Sondas, catéteres, etc., que pueden servir como puerta de entrada para el hongo.

Tratamiento con antibióticos: El uso prolongado de estos medicamentos puede alterar la flora bacteriana natural y favorecer el crecimiento de hongos.

Procedimientos médicos: Cirugías recientes pueden aumentar el riesgo de infección.

¿Por qué es peligrosa?

La Candida Auris puede causar infecciones graves en la sangre y órganos, especialmente en personas inmunocomprometidas. Además, es resistente a muchos tratamientos antifúngicos.

La decisión de Javier

Ante estas complicaciones y situación, Javier tomó la decisión de someterse a la eutanasia. “Lo más duro es que me van a practicar la eutanasia. Una inyección que me colocan y me voy a descansar”, expresó y confirmó que este procedimiento está previsto para mañana, viernes 30 de agosto.

Horas después de anunciar su decisión, Javier recibió una llamada especial de uno de sus ídolos, Radamel Falcao García. El reconocido futbolista se mostró solidario y ofreció apoyo moral a Javier hasta en un momento oraron juntos.

“Gracias por orar por mí, por llamarme y decirme tantas cosas bonitas sobre mi vida, ya sabes la promesa: primer gol dedicado a JAVI PK”, escribió Javier en su perfil de Facebook.

Incluso Javier aseguró que, sin importar donde esté, continuará apoyando a Millonarios.

La Eutanasia en Colombia: legalidad y consideraciones

En Colombia, la eutanasia es legal desde 1997. La Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia C-239 del 20 de mayo de 1997, en la cual despenalizó la eutanasia para pacientes terminales que sufren de dolores insoportables y han expresado su deseo de morir de manera clara, libre e informada.

En esta sentencia, la Corte Constitucional estableció que:

La eutanasia activa es legal, siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones rigurosas.

Es necesario el consentimiento expreso del paciente.

Debe ser realizada por un médico.

Se aplica exclusivamente a pacientes en estado terminal con sufrimientos insoportables.

Desarrollo y regulación

Después de la Sentencia C-239, este falló necesitó normativas y regulaciones adicionales para su correcta implementación. En 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 1216 de 2015, la cual establece los procedimientos y protocolos que deben seguirse para llevar a cabo la eutanasia de manera segura y ética.

Para proceder con la eutanasia en Colombia, se deben cumplir varios requisitos:

Consentimiento Informado : El paciente debe expresar de manera clara, libre y consciente su deseo de morir.

Traslado de Solicitud : La solicitud debe ser trasladada a un Comité Científico Interdisciplinario para la Muerte Digna, el cual evaluará la condición del paciente.

Evaluación Médica : Dos médicos independientes deben confirmar el diagnóstico y pronóstico del paciente.

Proceso Documental: Toda la documentación debe ser rigurosamente archivada.

El Comité Científico Interdisciplinario tiene la responsabilidad de verificar si los requisitos legales se cumplieron y si la solicitud es procedente. Está compuesto por al menos:

Un médico con especialización en el área de la enfermedad del paciente.

Un psiquiatra o psicólogo clínico.

Un abogado especializado en bioética o derechos humanos.

A pesar de su legalidad, la eutanasia sigue siendo un tema controvertido en Colombia. Diversos sectores de la población, incluidas algunas instituciones religiosas y grupos conservadores, se oponen moral y éticamente a esta práctica. Estos debates se reflejan en la continualidad de reformas y discusiones legales acerca de los límites y regulaciones de la eutanasia.