Estados Unidos “no apoya la independencia de Taiwán”

“Me gustaría subrayar una vez más que EE.UU. no busca una nueva guerra fría, no quiere cambiar el sistema de China, no tiene intención de reforzar su sistema de alianzas para enfrentarse a China, no apoya la independencia de Taiwán y no tiene intención de entrar en conflicto con China”, expresó el alto funcionario, cuyas declaraciones difundió el canal CGTN.

A su vez, Sullivan señaló que EE.UU. no ha cambiado su política de ‘Una Sola China’ y “no tiene intención de utilizar a Taiwán como herramienta de contención”, según relata la agencia rusa TASS. En este sentido, Washington espera seguir manteniendo lazos estratégicos con Pekín y encontrar la manera de que ambos países coexistan pacíficamente, explicó.

Reunión productiva

Por otro lado, el visitante estadounidense reveló que mantuvo una conversación profunda, franca, significativa y constructiva con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi.

Esta es la primera vez que Sullivan viaja al gigante asiático. Anteriormente, el asesor del jefe de Estado norteamericano se reunió con Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central de China.

Según EFE, Wang también afirmó que Estados Unidos tiene que “dejar de armar a Taiwán”, y advirtió de que “el independentismo de la isla es el mayor riesgo contra la paz y la estabilidad” en el Estrecho. Sullivan reiteró la importancia de mantener la “estabilidad” en Taiwán.