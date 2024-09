Hermano de Loan contó por qué Burlando dejó de ser el abogado de la familia

José Peña, uno de los hermanos de Loan, el niño que desapareció tras un almuerzo en la casa de su abuela en Corrientes, Argentina, expresó previamente su agradecimiento por el trabajo realizado por Burlando.

“Burlando no es que no nos diera respuestas. A él le pusieron muchas trabas y no pudo hacer más”, afirmó José.

Por otro lado, Mariano Peña, otro hermano del niño desaparecido, presentó una perspectiva más crítica y polémica sobre la decisión de separarlo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Consultado acerca de la decisión de apartar a Burlando y dejar el caso en manos del abogado Roberto Méndez, Mariano Peña explicó: “Hemos decidido unificar la querella para obtener más avances. Todavía falta conversar con la familia sobre lo que tenemos. Debemos bajar los decibeles y reagruparnos”.

Lea más: La nueva hipótesis sobre la desaparición de Loan en Argentina

La exigencia de la familia de Loan

Loan Danilo Peña lleva 83 días desaparecido, situación que mantiene en alerta a su familia y a la comunidad. “Como familia hemos tomado una decisión muy fuerte de unificar la querella porque estábamos yendo en direcciones distintas. Quizás la decisión es tardía, pero mis padres veían que no había respuestas. Mi mamá quiere ir a fondo con todo y lo único que desea es encontrar a Loan, igual que mi papá”, enfatizó Mariano.

Mariano también detalló la postura de su madre: “Mi mamá empieza a exigir y para llegar a Loan hay que seguir muchos pasos porque lo que hay detrás es muy complejo. En estos días mi mamá comenzó a entender muchas cosas y empezó a exigir hasta que un día se cansó y nos reunimos toda la familia para conversar. Decidimos unificar la querella; el abogado que venga tiene que trabajar. Mi mamá hoy está sin vida y quiere recuperarla”.

Expresó que realizarán todos los esfuerzos necesarios para hallar a Loan y esclarecer su desaparición.

“Nosotros debemos reunirnos y seguir los pasos día a día. Méndez es nuestro representante y tiene que afrontar las responsabilidades. Tomaremos las decisiones necesarias para esclarecer el caso y entender qué ha sucedido. No bajaremos los brazos y haremos justicia. No permitiremos que esto se apague; queremos llegar al fondo del asunto”, aseguró.

El caso de Loan Danilo Peña sigue siendo un misterio que mantiene en vilo a su familia y a toda la comunidad. La determinación de la familia Peña de unificar la querella y continuar la búsqueda es un paso firme en su deseo de encontrar respuestas y justicia.