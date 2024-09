Ministro de DD.HH. de Lula afronta denuncia de acoso sexual

El director general de la Policía, Andrei Rodrigues, afirmó en entrevista con el canal Globonews que abrirán una investigación por “iniciativa propia” hoy y que las personas involucradas en el caso serán probablemente escuchadas la semana que viene.

Según medios locales, entre las supuestas víctimas está la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, quien no confirmó las acusaciones, aunque la primera dama de Brasil, Rosângela da Silva, publicó en redes sociales una imagen de apoyo.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció en la noche del jueves la “gravedad” de las acusaciones y anunció que la Comisión de Ética de la Presidencia de la República había abierto una investigación sobre el caso.

Almeida también fue llamado por el Contralor General de la Unión, Vinícius Carvalho, y el Abogado General de la Unión, Jorge Messias, para brindar aclaraciones, según informó el Gobierno en un comunicado.

Las denuncias, reportadas primero por el portal Metrópoles, fueron recibidas por la organización Me Too, que no especificó la identidad o la cantidad de denunciantes ni el tipo de asedio porque, según dijo a EFE la ONG, se trata de informaciones “sigilosas”.

El ministro, por su parte, tachó las acusaciones de “mentiras” y se declaró víctima de una campaña para dañar su imagen como hombre negro en un puesto de responsabilidad.