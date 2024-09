EEUU insta a Hezbolá a detener los “ataques terroristas” contra Israel

El jefe de Hezbolá, Hasán Nasralá, “podría detener los ataques terroristas en todo Israel y les garantizo que, si lo hiciera, insistiríamos a Israel en la necesidad de mantener la calma de su lado”, declaró a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

“La conclusión es que él no detuvo estos ataques terroristas”, añadió.

El jefe de Hezbolá reconoció el jueves que el grupo proiraní ha recibido un golpe “sin precedentes” tras la explosión de pequeños aparatos portátiles para recibir mensajes o avisos en Líbano.

Lo atribuyó a Israel y prometió “duras represalias y un justo castigo, tanto donde lo espera como donde no lo espera”.

EEUU insta a Hezbolá a no intensificar el conflicto

En un discurso televisado, el líder de Hezbolá, un movimiento clave en la política libanesa y aliado del palestino Hamás, anunció la apertura de una investigación interna sobre las explosiones que el martes y el miércoles causaron 37 muertos y casi 3.000 heridos.

Esto exacerbó los temores de una guerra a gran escala en Oriente Medio.

“Mientras Hezbolá siga lanzando ataques terroristas a través de la frontera, por supuesto que Israel va a emprender acciones militares para defenderse, como haría cualquier país”, declaró Miller.

“Seguimos insistiendo a todas las partes que no intensifiquen el conflicto, que no dejen que se descontrole, que se convierta en una guerra que no creemos que beneficie a ninguna de las partes”, y que “intenten alcanzar un alto el fuego en Gaza que contribuya a la calma”, añadió.

En 1997 Estados Unidos incluyó a Hezbolá en su lista de organizaciones “terroristas”, sujetas a sanciones económicas y bancarias.

Desde 2013, la Unión Europea también considera al brazo armado del movimiento una organización “terrorista”.