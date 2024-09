Israel derriba el cuartel general de Hezbolá: se desconoce el paradero del líder, Hassan Nasrallah

El ejército israelí “llevó a cabo un bombardeo de precisión contra el cuartel general de la organización terrorista Hezbolá en Dahiyeh”, informó el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, en una declaración transmitida por televisión.

Por el momento, se desconoce el paradero o el estado de salud del líder de Hizbulá, e Israel ni siquiera ha confirmado si estaba o no dentro de la sede del grupo chií cuando esta fue bombardeada, y quedó arrasado el edificio situado sobre ella.

Pero una fuente cercana a Hezbolá a la agencia AFP hoy que Hassan Nasrallah estaba “bien”, después del bombardeo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Israel anuncia que ha bombardeado "la sede central" de Hizbulá en un edificio en Beirut

Sin embargo, fuentes de la cúpula de Defensa israelí que pidieron el anonimato estiman que Nasrallah sí que estaba en el cuartel general de Hizbulá, según detalla el diario israelí Haaretz.

Mientras que Amos Yadlin, ex jefe de inteligencia del Ejército, dijo al Canal 12 que el ataque no habría sido aprobado sin la “absoluta certeza” de su presencia y que sus fuentes, sin identificar, insisten en que Nasrala “ya no está con nosotros”.