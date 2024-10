Ataque Irán-Israel: “La respuesta va a ser durísima”, dice especialista

Este martes Irán comenzó sus ataques contra Israel con un lanzamiento de varios misiles, un hecho que fue confirmado por la Fuerza de Defensa de Israel (FDI). Al respecto, el periodista especializado en Medio Oriente, Gabriel Ben-Tasgal, dio detalles sobre lo ocurrido.

“Tuvimos media hora de refugios y estuvimos con cinco alarmas seguidas; dispararon 180 misiles desde distintas posiciones de Irán y cayeron restos”, indicó primeramente durante un contacto con ABC Cardinal.

Asimismo, precisó que mediante la cúpula de hierro y otros sistemas de defensa por parte de Israel, de momento no habría víctimas que lamentar.

“Israel la sacó muy barata, pero no hay que confundirse, Irán hizo algo para cumplir y la respuesta de Israel va a ser durísima”, comentó.

Israel no tardaría en contestar

Seguidamente, mencionó que “Israel va a actuar de manera muy cercana” y podría contestar con una serie de escenarios que podrían ser un ataque a la producción petrolera de Irán, atacar a sus centrales nucleares o dañar su infraestructura y símbolo de gobierno.

“Irán no tiene la capacidad para defenderse con sistemas antimisiles; la intención no fue hacer mucho daño, pero Israel sí tiene la capacidad. Yo creo que lo que quiere Israel hoy es que Estados Unidos no moleste”, concluyó.

