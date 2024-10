Otra vez fue agredido militante libertario Fran Fijap, que buscó refugió en casa de empanadas

En la capital argentina de Buenos Aires, continúan las protestas. Después de que los diputados votaron a favor del veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, los manifestantes comenzaron a hacer notar su descontento en el exterior del Congreso.

Ante la presencia siempre refractaria del influencer libertario Fran Fijap, hubo una agresión: lo persiguieron, golpearon y el youtuber debió refugiarse en un negocio de empanadas, según reportó Clarín.

Los universitarios, docentes y también militantes de izquierda se manifestaban fuera del Parlamento sobre el vallado dispuesto en el cruce de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia cuando el youtuber fue identificado y agredido por Callao.

Corrió pero igual fue linchado

El influencer corrió y se refugió en una casa de empanadas y el dueño del local bajó la persiana, provocando que los manifestantes se exalten y golpeen la cortina, que fue dañada. También rompieron vidrios.

“Estoy cortado en la mano y me pegaron por todos lados. Como siempre voy a las marchas, voy a hacer entrevistas. Me robaron el celular de laburo. Me arde toda la cara”, dijo el militante por TN.

Después de unos momentos de desconcierto, aparecieron los agentes de la Policía de la Ciudad para realizar un cordón frente al negocio y exigirle a los protestantes que se alejen.

Fijap había denunciado que fue agredido también en la anterior marcha federal universitaria.