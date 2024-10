Inundaciones en España: hay un matrimonio paraguayo con paradero desconocido

El fenómeno meteorológico denominado “depresión aislada en niveles altos” (DANA) ha dejado ya casi un centenar de muertos desde que se ha desatado el martes pasado en el Levante, España, que comprende la Comunidad de Valencia, una de las zonas más afectadas por las inundaciones.

La cónsul paraguaya en Barcelona, María Concepción Domínguez, informó sobre la situación de los connacionales en el territorio español ante la DANA. Señaló que actualmente están buscando a una matrimonio de compatriotas, cuyos familiares reportaron que desconocen su paradero.

Comentó que si bien ya recibió información extraoficial sobre la supuesta aparición de los mismos, aún no puede confirmar ello. “En este momento, le estamos buscando a dos personas que ya me dicen que fueron localizadas, pero todavía no quiero dar los nombres hasta no confirmar y hablar con ellas”, dijo.

Refirió que el familiar que se comunicó para pedir localización no sabe en qué localidad reside el matrimonio. Agregó que estos podrían estar incomunicados debido a que las inundaciones dejaron sin conexión a internet a las zonas de afectadas.

Paraguayos perdieron todas sus pertenencias.

Domínguez detalló que en total son ocho los reportes de desaparecidos que tuvieron en lo que va de la crisis climatológica, de los cuales seis ya fueron hallados y aún queda por localizar al matrimonio.

Con relación a los otros paraguayos residentes en las zonas de afectación de DANA, informó que las inundaciones fueron devastadoras. Añadió que —hasta el momento— no se reportan connacionales fallecidos, pero sí familias de compatriotas que perdieron todas sus pertenencias.

“De acuerdo a la información que recabamos a través de las asociaciones de paraguayos, es que los afectados en las zonas de Masanasa y Alfafar son los que están en peor situación; gozando de buena salud, pero sin nada, perdieron absolutamente todas sus pertenencias”, comentó.

La cónsul indicó que los interesados en brindar información o reportar alguna desaparición pueden contactarse al (+34)-675-802-094.