Liam Payne: revelan el informe toxicológico e imputan a tres personas

El papá de Liam Payne (31) acompañó este miércoles los restos de su hijo de regreso al Reino Unido. Demorado por la reprogramación de vuelos por la asamblea de Intercargo, Geoff Payne voló por British Airways, vía Madrid, con destino final Londres.

Casi en paralelo, la Justicia argentina realizó una serie de allanamientos a tres personas en la causa que investiga la muerte del músico británico. Se trata de dos empleados del hotel y de Rogelio “Roger” Nores (36), empresario y amigo estadounidense de la víctima, pero radicado en la Argentina, que desempeñaba tareas de “manager”.

En un comunicado oficial emitido por la Fiscalía, confirmaron que el fiscal Andrés Madrea emitió un dictamen el viernes en el que pidió la imputación y detención de tres personas.

“El primero de los acusados es quien acompañaba de manera cotidiana al artista durante su estadía en la ciudad de Buenos Aires, a quien se lo imputa por los delitos de abandono de persona seguido de muerte y que prevé una pena de 5 a 15 años de prisión, en calidad de autor, en concurso ideal con suministro y facilitación de estupefacientes”, indicó Madrea.

Empleados del hotel proporcionaron drogas

Además, confirmó que detectaron a dos empleados del hotel proporcionándole drogas al ex One Direction en dos oportunidades. Si bien Madrea pidió la detención, la jueza otorgó los allanamientos para obtener evidencia que les permita avanzar con la investigación. Los tres imputados no estaban en los domicilios allanados, pero se presentaron espontáneamente en el juzgado dejando a disposición sus pasaportes.

Como se consideró que estaban “a derecho”, el fiscal Madrea optó por avanzar con la investigación y que permanezcan en libertad. Lo cierto es que con la evidencia recolectada la situación de los imputados es por lo menos complicada.

Entre las evidencias recolectadas, los investigadores apuntaron a reconstruir la estadía de Payne en el hotel, entre el 13 y el 16 de octubre, el día del hecho. Más de 800 horas de cámaras de seguridad, el teléfono celular de la víctima y la computadora personal son algunos de los elementos analizados para concretar las imputaciones.

¿Qué dice el informe toxicológico del cuerpo de Liam?

Otro de los datos reveladores fue el resultado de los exámenes toxicológicos que confirmaron que en “los momentos previos a su muerte y en el lapso de al menos sus últimas 72 horas, Payne solo presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado”.

Además, a través de diferentes pericias ratificaron que Payne no tuvo “reflejo de conservación en la caída”, lo que junto a su consumo, les permitió concluir que Liam Payne “no estaba plenamente consciente o atravesaba un estado de disminución notoria o abolición de la consciencia al momento de la caída”, lo que descarta completamente la hipótesis del suicidio.

Ahora están en manos de la jueza Bruniard que deberá decidir cuándo los cita a declaración indagatoria y si decide ordenar su detención. El fiscal Madrea había pedido el secreto de sumario hasta que se ejecutaran los allanamientos y así preservar la información que pudiera obtenerse en los procedimientos.

Vuelo más rastreado del mundo

A las 07:49 de la mañana en Inglaterra, el vuelo A350-1000 G-XWBG que transportaba el cuerpo de Liam Payne aterrizó en Londres, fue el vuelo más rastreado del mundo durante su ruta.

