Rusia dice garantías de seguridad para Ucrania deben ser resultado de arreglo de paz y no una condición

“Es necesario comprender que las garantías de seguridad no son una condición, sino el resultado de una solución pacífica basada en la eliminación de las causas profundas de la crisis en Ucrania”, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
Agregó que eso, a su vez, garantizará la seguridad de Rusia.
Zajárova insistió en que el arreglo en Ucrania debe incluir, “entre otras cosas (...) la desmilitarización, la desnazificación, el estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania, el reconocimiento de las realidades territoriales, la garantía de los derechos de la población rusa y rusófona”.
Al mismo tiempo, la portavoz de Exterioes señaló que las opciones para las garantías de seguridad a Ucrania que se discuten en Occidente “son unilaterales y se construyen con la clara intención de contener a Rusia”.
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo este viernes a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa europeos que es importante estar preparados para garantizar la seguridad de Ucrania “el día después”, una vez se haya alcanzado la paz.