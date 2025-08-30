Comisario europeo, “conmocionado” por asesinato del expresidente del Parlamento ucraniano

"Conmocionados por el terrible asesinato en Leópolis de Andri Parubi, auténtico símbolo de la Revolución del Maidán", dijo Kubilius a través de un mensaje en redes sociales.

"Comandante del campamento de la plaza Maidan en 2013-2014, posteriormente secretario del Consejo de Seguridad Nacional y presidente de la Rada, fue asesinado a plena luz del día por un tirador disfrazado de mensajero", añadió.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó el asesinato el sábado a mediodía y anunció que "se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino".

Parubi participó activamente en la Revolución Naranja, una protesta masiva contra el Gobierno prorruso que tuvo lugar en 2004 en Ucrania, así como durante la Revolución del Maidán entre 2013 y 2015.

En 2007 fue elegido por primer vez diputado, por el bloque de centroderecha pro-europeísta Nuestra Ucrania - Autodefensa del Pueblo. En 2016 se convirtió en el presidente del Parlamento.

"El Kremlin sigue odiando la Revolución del Maidán hasta el día de hoy. Mi más sentido pésame a la familia de Andri Parubi, a sus amigos y a todos los patriotas de Ucrania", concluyó el comisario europeo.