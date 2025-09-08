Los reyes en España realizarán su primer viaje de Estado a Egipto en septiembre

El viaje de los reyes, a los que acompañará el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se enmarca dentro de las excelentes relaciones que mantienen ambos países, elevadas al nivel de Asociación Estratégica, y representa una oportunidad para continuar estrechando los profundos lazos bilaterales, según ha informado este lunes el Ministerio.

Un viaje de Estado de cuatro días que responde a la invitación que realizó a los reyes el pasado mes de febrero el presidente de Egipto durante el almuerzo que le ofrecieron Felipe VI y la reina Letizia en el Palacio Real de Madrid en su visita a España.

​Durante su estancia en Egipto, los reyes serán recibidos oficialmente por el presidente Al Sisi y su esposa en el Palacio Al-Ittihadiya, donde se celebrará una ceremonia oficial de bienvenida.

Además, realizarán una serie de visitas a proyectos económicos, culturales y científicos españoles en El Cairo y en Luxor, incluidas las misiones arqueológicas. Durante el viaje, también se celebrará el Foro Empresarial hispano-egipcio para dinamizar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se trata de la primera visita oficial de Felipe VI y doña Letizia a Egipto después de las tres de Juan Carlos I y doña Sofía al país árabe en 1977, 1997 y 2008.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viaje subrayará la sintonía de España y Egipto entorno a la defensa de la solución de los dos estados para Israel y Palestina, como ya pusieron de manifiesto el monarca y Abdel Fattah Al Sisi el en ese almuerzo del pasado mes de febrero.

Entonces, el jefe del Estado español consideró que Egipto no es solo un país amigo sino un pilar esencial del proceso euromediterráneo, un actor determinante en el continente africano —donde ejerce un rol activo a través de la Unión Africana— y un socio estratégico en Oriente Próximo.

En la última visita del presidente egipcio a Madrid, la relación bilateral de ambos países avanzó hasta alcanzar el estatus de Partenariado Estratégico.