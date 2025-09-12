Rusia amenaza a Dinamarca con medidas por producir combustible para misiles ucranianos

"La parte rusa continuará defendiendo con firmeza y decisión sus legítimos intereses para paliar las amenazas contra la seguridad nacional que surgen", afirmó en su rueda de prensa semanal televisada.

La representante de la diplomacia rusa reaccionó al acuerdo alcanzado a principios de septiembre entre Kiev y Copenhague de producir combustible para el nuevo misil ucraniano de largo alcance 'Flamingo' en el sur de la nación europea.

Según Zajárova, estos planes "confirman la política hostil militarista de Copenhague, que sabotea, junto con otros países que tienen una actitud agresiva hacia Rusia, los esfuerzos para alcanzar una solución político-diplomática a la crisis ucraniana".

"Esto conlleva riesgos de una escalada adicional", añadió.

El anuncio de la creación de una fábrica ucraniana de combustible de misiles en territorio danés fue hecho durante la visita a Dinamarca del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien se reunió con los líderes de los países nórdicos y bálticos para pedir "más apoyo para Ucrania en el frente y en la mesa de negociaciones".

Esta nueva fábrica se inscribe en el acuerdo firmado hace dos meses entre Kiev y Copenhague para establecer empresas de defensa conjuntas en suelo danés, para el que Dinamarca ha destinado 500 millones de coronas (67 millones de euros).

La producción correrá a cargo de la ucraniana Fire Point, fabricante del misil 'Flamingo' y arrancará el 1 de diciembre próximo.