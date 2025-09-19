Varios miles de evacuados en centro de Berlín por hallazgo de bomba de II Guerra Mundial

Un portavoz de la policía confirmó al diario local Tagesspiegel que el artefacto ha sido clasificado como no peligroso y ya ha sido extraído del río.

"Las personas pueden volver a sus casas y hogares", señaló.

Con anterioridad, la policía había informado en X de que la evacuación de "varios miles de residentes afectados en la zona que rodea la isla de Fischerinsel" se completó a las cinco de la madrugada y que más de 800 personas habían encontrado refugio en alojamientos para casos de emergencia.

"Nuestros buceadores y especialistas de la (división de) técnica criminal están preparando en estos momentos la desactivación de la bomba", había agregado la policía.

De acuerdo con Tagesspiegel, el hallazgo de la bomba durante unas labores rutinarias el jueves por la tarde llevó a las autoridades a tomar por la noche la decisión de desalojar a todos los residentes en un radio de 500 metros del lugar.

Se trata de una zona céntrica en el corazón de la capital, por lo que el desalojo afectó también a un gran número de turistas que tuvieron que pasar la noche en el alojamiento de emergencia habilitado en el Ayuntamiento de Berlín Centro.

El hallazgo de bombas de la Segunda Guerra Mundial es habitual en Alemania y ocurre con frecuencia que varias decenas de miles de vecinos tengan que ser evacuados para que los artificieros puedan detonarlas de forma segura.