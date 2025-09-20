Von der Leyen celebra la entrada en vigor Tratado de Altamar: "es un hito histórico"

"La entrada en vigor del Tratado sobre la Biodiversidad Marina es un hito histórico. Demuestra el poder del multilateralismo, ahora que nos dirigimos a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora hacemos un llamamiento a más países para que se sumen al movimiento y garanticen la protección universal de nuestros océanos", dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.

El BBNJ fue aprobado por la ONU en septiembre de 2023 con la firma de 115 países, con el objetivo de proteger la biodiversidad de los océanos fuera de la jurisdicción nacional de cada país, un espacio que supone el 61 % del océano.

Además, el tratado busca alcanzar el objetivo de protección del 30 % de la biodiversidad marina para 2030, como recoge el Convenio de las Partes sobre la Diversidad Biológica de diciembre de 2022, conocido como el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal.

No obstante, necesitaba ser ratificado por al menos 60 naciones, y el último país en hacerlo hoy ha sido Marruecos. De este modo, está previsto que el tratado entre en vigor el próximo 1 de enero de 2026.

España se encuentra entre los países que ya ratificaron el documento.