Australia reconoce formalmente el Estado de Palestina

"Australia reconoce las aspiraciones legítimas y de larga data del pueblo de Palestina a tener un Estado propio", apuntó el primer ministro, Anthony Albanese, en un comunicado junto a la ministra de Exterior, Penny Wong.

Albanese avanzó en agosto el futuro reconocimiento de Palestina y que fue precedido de las críticas del Gobierno del país austral a Israel sobre los planes anunciados de ocupar la ciudad de Gaza.

"El acto de reconocimiento de hoy refleja el compromiso de Australia con una solución de dos Estados, que siempre ha sido el único camino hacia la paz y la seguridad duraderas para los pueblos israelí y palestino", apunta el comunicado publicado a la llegada de Albanese a Nueva York, donde participará en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El dirigente australiano remarcó que el grupo terrorista Hamás "no debe tener ningún papel" en el futuro del país y subrayó el compromiso de la Autoridad Palestina, presidida por Mahmud Abbas, de reconocer "el derecho de Israel a existir".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Autoridad Palestina además se ha comprometido a celebrar elecciones democráticas y aplicar reformas significativas "en materia de finanzas, gobernanza y educación", apunta Camberra en su escrito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Se considerarán otras medidas, incluido el establecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas, a medida que la Autoridad Palestina avance en sus compromisos de reforma", apuntan Albanese y Wong.

El Ejecutivo de Camberra ha mostrado en varias ocasiones su preocupación respecto a la división creada en la sociedad australiana a raíz de la guerra en Gaza e incluso ha creado dos cargos especiales para combatir el antisemitismo y la islamofobia en la nación austral.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, el Gobierno australiano ha señalado que han aumentado en el país los actos contra la comunidad judía, que representa el 0,4 % de la población de más de 26 millones de habitantes.

En su mayoría son pintadas, pero también ha habido agresiones y en diciembre del año pasado un incendio provocado en una sinagoga en Melbourne causó dos heridos y daños en el edificio.

"Australia seguirá trabajando con nuestros socios internacionales para ayudar a consolidar el acto de reconocimiento de hoy y acercar al Oriente Medio a la paz y la seguridad duraderas que son la esperanza y el derecho de toda la humanidad", zanja el comunicado.