Axel Kicillof, tras derrota del peronismo: "Se equivoca Milei si festeja este resultado"

"Se equivoca Milei si festeja este resultado electoral, donde seis de cada diez argentinos han dicho que no está de acuerdo con el modelo que proponen", afirmó Kicillof desde el búnker de Fuerza Patria, en la ciudad de La Plata, ante los rostros compungidos de los simpatizantes peronistas.

En la capital argentina, mientras tanto, cientos de peronistas se trasladaron a la puerta de la casa de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien cumple prisión domiciliaria, para acompañarla en la difusión de los resultados.

Cuando se conoció la derrota de Fuerza Patria frente a la Libertad Avanza de Milei se vinieron abajo y mezclaron su decepción con llantos.

El gobernador Kicillof, en su discurso, mencionó indicadores económicos negativos de la gestión de Milei: "También se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo de enorme sufrimiento, donde se han perdido empleos, donde cierran empresas todos los días, donde los más vulnerables sufren cada día más".

Su espacio político perdió por medio punto en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país y decisivo para el conteo nacional.

La provincia de Buenos Aires era considerada el último bastión peronista desde que en 2023, pese al triunfo de la ultraderecha a nivel nacional, Kicillof logró renovar la gobernación que había ganado en 2019.

El gobernador se refirió también al apoyo político y financiero brindado a Argentina por Estados Unidos en vísperas de estos comicios, tras semanas consecutivas de turbulencia en los mercados financieros.

"Ni el Gobierno de los Estados Unidos ni JP Morgan son sociedades de beneficencia. Si han venido a la Argentina no es para otra cosa que para llevarse un lucro, para poner en riesgo nuestros recursos", advirtió el gobernador.

LLA ganó las elecciones con alrededor del 40 % de los votos, mientras que los peronistas obtuvieron 31,7 % en la votación al Parlamento y 28,4 % en el Senado.

Al principio de su alocución, el gobernador agradeció a los candidatos, a la militancia y a Cristina Fernández, de quien dijo "está injustamente presa".