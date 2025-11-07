Denuncian ante la Justicia la llegada a España de un buque con carga química israelí

En un comunicado, señala que se trata del buque Chemical Master que partió el 30 de octubre del puerto de Ashdod (Israel) y que tiene previsto descargar el 11 de noviembre en la dársena de Escombreras del puerto de Cartagena, en Murcia.

Transporta, según el partido minoritario de izquierdas, 1.500 toneladas de ácido fosfórico, tal y como figura "en el registro de la web de la Autoridad Portuaria de Cartagena”, y el contenido “irá a parar a la filial de la multinacional israelí ICL", ubicada en esta ciudad costera, donde se fabrica fertilizante.

Izquierda Unida recuerda que la Corte Internacional de Justicia ha instado a los estados a que adopten "medidas que impidan relaciones comerciales y de inversión que contribuyan" a la ocupación israelí.

El Congreso español aprobó hace unas semanas un decreto ley que consolida jurídicamente el embargo "total" de armas a Israel y prohíbe el comercio de productos provenientes de los territorios palestinos ocupados, un texto en el que se establece que puedan aplicarse excepciones para salvaguardar el interés general nacional.

