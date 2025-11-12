Lisboa atrae a su 17ª empresa unicornio, la tecnológica estadounidense Upwork

Esa nueva compañía es la tecnológica estadounidense Upwork, cuya presidenta, Hayden Brown, hizo el anuncio junto con Moedas.

"Estamos construyendo aquí porque vemos que esto acelerará el camino de Upwork hacia un futuro brillante de trabajo para nuestros clientes. Elegimos Lisboa porque tenemos una oportunidad cultural compartida y promovemos la inclusión y la diversidad con todas las personas aquí en Lisboa", afirmó Brown.

Recalcó que Upwork, una plataforma online impulsada por la inteligencia artificial que conecta a trabajadores con empresas, tiene potencial para crecer más en un tiempo cambiante con motivo de la IA.

Sin dar cifras de inversión, precisó que en sus oficinas en Lisboa, que estarán ubicadas en la zona de Alcântara, planean emplear a cerca de cien personas en un principio, con la posibilidad de aumentarlo en el futuro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Vemos una gran posibilidad de inversión aquí. Nuestro reclutamiento inicial empieza ahora y estamos negociando por un espacio de oficina", explicó Brown, quien dijo que están "entusiasmados" por comenzar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, Moedas, excomisario europeo de Innovación, destacó que este anuncio se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento por convertir a Lisboa en "la capital del mundo de innovación".

"Hoy tenemos a nuestro 17º unicornio, como se suele llamar a estas empresas, viniendo a Lisboa y mi única petición en su momento era que estas empresas vinieran porque crean una dinámica que no existe, una dinámica de las personas juntándose", defendió.

Según sus datos, 84 empresas tecnológicas se han trasladado a Lisboa en los últimos años y han generado más de 16.000 puestos de trabajo en la ciudad.