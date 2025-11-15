Hong Kong halla una posible bomba de la Segunda Guerra Mundial en las obras del aeropuerto

El objeto fue hallado cerca del mediodía local por trabajadores de la construcción a varios metros de profundidad en un área de terreno ganado al mar adyacente al aeropuerto, en la isla de Chek Lap Kok, durante las labores de excavación, según el rotativo South China Morning Post.

La Policía investiga su naturaleza exacta, pero las primeras hipótesis apuntan a que es una munición lanzada durante los bombardeos aliados sobre Hong Kong, ocupada por los japoneses entre 1942 y 1945.

El hallazgo se suma a otros casos recientes en la urbe, donde el fuerte ritmo de construcción y ampliación de infraestructuras hace aflorar de manera periódica municiones históricas.

El pasado septiembre, las autoridades activaron un amplio dispositivo de emergencia en el distrito de Quarry Bay tras descubrir un proyectil “plenamente operativo” de unos 450 kilos, enterrado a unos 10 metros de profundidad en una parcela en obras.

Medía 1,5 metros de largo y contenía unos 227 kilos de explosivos, por lo que considerado de alto riesgo por los especialistas policiales, que determinaron que su neutralización debía realizarse in situ. La operación obligó a evacuar a unas 6.000 personas, cerrar accesos al metro y cortar varias vías adyacentes.

La intervención se puso en marcha de madrugada y se prolongó cerca de 12 horas, con el objetivo de fragmentar el proyectil y provocar una explosión controlada.

Episodios similares se registraron en 2018 en el distrito de Wan Chai, donde fueron hallados tres proyectiles de características parecidas durante obras ferroviarias, uno de ellos del mismo peso que el de Quarry Bay. Su desactivación requirió unas 20 horas de trabajo y el desalojo de 1.250 personas.

Estos incidentes ponen de relieve las dificultades que afronta una ciudad densamente urbanizada como Hong Kong, donde el avance inmobiliario y de grandes proyectos de infraestructura convive con la presencia de munición sin detonar procedente de la Segunda Guerra Mundial.

Documentos históricos recogen intensos bombardeos aliados sobre la colonia, con ataques especialmente destructivos en 1945 que dejaron cientos de víctimas y un número indeterminado de proyectiles enterrados.

El actual hallazgo se produce en un momento en que el Aeropuerto Internacional de Hong Kong desarrolla un ambicioso plan de expansión, que incluye la construcción de una tercera pista y nuevas instalaciones para reforzar su papel como nodo aéreo global y uno de los primeros aeropuertos del mundo en tráfico de carga.

Expertos señalan que la combinación de obras, terrenos ganados al mar y un pasado bélico favorecerá la aparición de nuevos artefactos, y subrayan la necesidad de mantener protocolos estrictos de detección, evacuación y desactivación. EFE.