Costa Rica alerta por presencia de caracol gigante africano en zona residencial

El Ministerio de Salud solicitó a la población reforzar las medidas de prevención debido a que el caracol gigante africano representa un riesgo para la salud humana, por ser portador de parásitos y bacterias peligrosas.

Además pidió, no tocar ni jugar con el caracol, no entrar en contacto con su baba, especialmente en ojos, nariz o boca, no manipular caracoles sin guantes, tampoco desecharlos en la basura ni aplastarlos, así como evitar su uso como mascotas.

El Servicio Fitosanitario del Estado del MAG detalló que durante las labores de inspección realizadas como parte del protocolo de atención ante la detección de plagas de importancia cuarentenaria, el personal encontró cerca de 2.000 caracoles de tamaño considerable en la localidad de San Lorenzo y Mercedes Sur, provincia de Heredia.

El caracol gigante africano (Lissachatina fulica) fue identificado por primera vez en Costa Rica en el año 2021, en Liberia, provincia de Guanacaste (oeste).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se trata de una especie terrestre considerada una de las plagas más invasoras del mundo. Puede alcanzar hasta 20 centímetros de longitud, reproducirse con rapidez y adaptarse fácilmente a diversos ambientes, lo que facilita su presencia en jardines, patios, lotes baldíos, cultivos agrícolas y áreas húmedas con materia orgánica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Servicio Fitosanitario hizo un llamado a la población a mantener la calma y recordó que el caracol gigante africano puede afectar a la actividad agrícola y comercial, especialmente en los mercados de exportación.