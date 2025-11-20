La mexicana Gala Montes pone voz a una nueva versión de 'Mujer contra mujer', de Mecano

La nueva versión de 'Mujer contra mujer', uno de los primeros temas españoles que hablaba de homosexualidad, saldrá a la luz el próximo 28 de noviembre, según recoge este jueves un comunicado de la oficina de Nacho Cano.

La nota también da a conocer que Gala Montes, quien participó en octubre en la versión mexicana del musical 'Malinche', obra de Nacho Cano, encarnará el papel principal de otro espectáculo que lleva el sello del músico madrileño, 'Ibiza Paradise'.

Escrita por el mayor de los hermanos Cano, José María, el tema original vio la luz en 1986 en la voz de Ana Torroja y como parte del disco de Mecano 'Descanso dominical'. Pronto se convirtió en un himno proLGTBIq+ al narrar la historia de amor de dos mujeres y es uno de los principales éxitos de la banda española en países como Francia o Italia.

El menor de los Cano, Nacho, se ha encargado de producir la nueva versión de estudio, además de tocar los teclados y asumir también los arreglos y la dirección musical. "El resultado es una producción contemporánea y emotiva que combina la fuerza lírica de Mecano con la innovación sonora característica de Nacho Cano", indicó su oficina.

Según el comunicado, Montes cantará 'Mujer contra mujer' en vivo en la presentación que se llevará a cabo de 'Ibiza Paradise' en la plaza de Callao, en el centro de Madrid, los días 28 y 30 de noviembre.

'Ibiza Paradise' fue noticia a finales de este verano porque una institución de la isla de Ibiza, ubicada en el archipiélago de las Islas Baleares (mar Mediterráneo), presentó una impugnación por la inclusión de su nombre en la marca creada por Nacho Cano en torno a su nuevo show.

Cano defendió en un comunicado posterior que Ibiza "es un patrimonio de todos" y que, "lejos de perjudicar" a Ibiza, "la sitúa de nuevo en el mapa europeo como referente de creatividad, música y libertad artística", y pasa a enumerar ejemplos de marcas "que enaltecen el nombre de la isla".

'Ibiza Paradise' se promociona como un espectáculo con cena en vivo, con una experiencia "sensorial única" que evoca el espíritu y la esencia de Ibiza de los años 70.