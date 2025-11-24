La hija de Petro no amenazó con un estallido social si Cepeda pierde los comicios de 2026

Publicaciones en redes sociales como Facebook, X y TikTok difunden una supuesta declaración de la hija del mandatario colombiano, en la que amenaza con masivas protestas y movilizaciones sociales en el hipotético caso que el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, no gane las elecciones presidenciales de 2026.

Los mensajes se acompañan de una pieza gráfica en la que aparece una fotografía de Sofía Petro junto a la frase "Si Iván Cepeda no gana la presidencia en el 2026, en el país habría un estallido social de grandes magnitudes".

"(…) que si osan votar por el uribismo, (Petro) les volverá a mandar otra dosis —de grandes magnitudes— de ‘estallido social’ y de ‘Primera Línea’", comenta un internauta que difunde este contenido, en referencia al paro nacional de 2021 en Colombia, también denominado estallido social.

HECHOS: No existen rastros de la supuesta declaración de Sofía Petro en medios de comunicación colombianos. Las publicaciones viralizadas en línea sacan de contexto una frase pronunciada por la activista durante una entrevista con el diario El País en 2022. A través de sus redes sociales, la activista desmnitió este contenido.

Una búsqueda avanzada en línea con palabras clave evidencia que ningún medio de comunicación ha informado sobre las declaraciones de Petro.

Tampoco existen rastros de dicha frase en las redes sociales de la activista, como lo prueban diferentes búsquedas avanzadas en X y una revisión de su canal de TikTok.

De hecho, los artículos de prensa se refieren al mensaje publicado por la activista en su perfil de X, en el que desmiente la veracidad de este contenido.

"Sé que hay generaciones a las que les cuesta identificar fake news, pero una esperaría que un exministro de Justicia tuviera algo de criterio. Jamás he dicho esto. En 2022 tampoco era verdad", afirma la activista.

Una búsqueda inversa de imágenes evidencia que la fotografía que aparece en la pieza viralizada fue tomada de un artículo del El País, correspondiente a una entrevista realizada a Sofía Petro semanas antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

En esta entrevista la activista opinó que se podría generar un estallido social ante una eventual victoria de Rodolfo Hernández en los comicios de 2022, no ante una derrota de Iván Cepeda en 2026.

"Creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado", aseguró entonces la hija del actual mandatario.

En conclusión, es falsa la frase atribuida a Sofía Petro, hija del presidente colombiano, Gustavo Petro, en la que supuestamente amenaza con masivas protestas si el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, no gana los comicios presidenciales de 2026. No existen rastros de dicho pronunciamiento y las publicaciones difundidas en línea tergiversan una afirmación realizada por la activista en 2022.