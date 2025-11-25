Sheinbaum despide a Castro, elogia su trabajo y agradece amistad y relación bilateral

La vista oficial de Castro a México, donde llegó el domingo por la tarde, se produjo a menos de una semana de las elecciones presidenciales en el país centroamericano.

"Hoy recibimos en Palacio Nacional a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien está por concluir su mandato; reconocemos el trabajo y compromiso con su pueblo. Gracias por la amistad y la buena relación bilateral", apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

La mandataria mexicana recibió a su par alrededor del mediodía de este martes para una reunión enfocada la relación bilateral y la cooperación entre ambos países.

Minutos antes del mediodía, Sheinbaum salió de las instalaciones del recinto, para darle la bienvenida a Castro, con quien se fundió en un abrazo momentos antes de ingresar ambas Palacio Nacional.

En la recepción de Castro, se entonaron los himnos nacionales de ambos países y luego sostuvieron encuentros privados y ampliados con sus equipos de trabajo para revisar proyectos conjuntos, mecanismos de cooperación y nuevas oportunidades de colaboración bilateral.

El lunes, Sheinbaum avanzó que durante la reunión de este martes esperaba hablar con Castro sobre temas de actualidad de América Latina y el Caribe; y destacó que ambas se han convertido en “buenas amigas”.

Además, Sheinbaum recordó que hay “mucha relación” con Honduras en diversos ámbitos, y que el objetivo es que esta relación continúe, pese a que Castro está por cerrar su gestión en la Presidencia de aquel país.

Más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para las elecciones presidenciales el próximo domingo para elegir al sucesor o sucesora de Castro, primera mujer en el cargo, quien el próximo 27 de enero concluirá su mandato de cuatro años.

La visita de Castro ocurre en un contexto de creciente coordinación entre México y Honduras en temas de migración, desarrollo regional, derechos humanos y cooperación para el bienestar.

Ambos gobiernos mantienen una relación cercana en el marco del Plan de Desarrollo Integral impulsado por México para atender las causas estructurales de la migración en Centroamérica.

El encuentro también busca reforzar los lazos políticos entre los dos países, que en los últimos años han mantenido posiciones coincidentes en foros regionales y multilaterales, especialmente en materia de integración latinoamericana.