La plataforma Monovex denunciada en España por estafar 2 millones de euros

Según la denuncia, a la que tuvo acceso EFE, entre los meses de abril y octubre de 2025 los denunciantes fueron víctimas de estafa mediante la operativa conocida como "boiler room" o chiringuito financiero.

El pasado mes de julio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, incluyó a Monovex entre las sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión.

Los denunciantes fueron contactados por integrantes de esta plataforma, los cuales se presentaban como intermediarios o asesores financieros, aparentando ser expertos en inversiones.

Pero los instrumentos financieros ofrecidos eran inexistentes, ya que las inversiones nunca se realizaron y el dinero entregado acababa en poder de la organización.

Para generar credibilidad, explica la denuncia, miembros de la plataforma insisten en que no se trata de operaciones con beneficios desmesurados, sino de una fórmula para obtener pequeños ahorros o ingresos complementarios a través de la inteligencia artificial.

Tras realizar una aportación inicial de pequeño monto, alrededor de 200 euros, Monovex informaba a los inversores de que su importe se había multiplicado por 25, y que su saldo, invertido en criptomonedas, alcanzaba los 5.000 euros.

Sin embargo, cuando los inversores intentaban recuperar los fondos, Monovex alegaba diversas excusas para impedirlo, desde la necesidad de abonar por adelantado un porcentaje en concepto de impuestos a la existencia de un supuesto problema relacionado con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.