Intervienen en España dos toneladas de cocaína escondida entre fruta procedente de Ecuador

En la operación, llevada a cabo por funcionarios de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil y de la Policía, detuvieron a cuatro personas, según un comunicado conjunto de estos organismos hecho público este jueves.

A la red desarticulada se le imputa la importación de más de 2,5 toneladas de esta sustancia de alta pureza.

La investigación comenzó en noviembre de 2023, después de las detenciones realizadas tras la entrega controlada de dos contenedores que ocultaban más de 3.000 kilos de cocaína.

Posteriormente, tras la investigación, aprehendieron, en noviembre de 2024, más de 500 kilos de cocaína ocultos en uno de los cuatro contenedores que importaba una empresa valenciana por el puerto gallego de Vigo (noroeste).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este mes de noviembre, tras seguir el control sobre las importaciones de fruta con origen en Sudamérica, se revisaron varios contenedores y en uno de ellos se encontraron 2.005 kilos de cocaína, repartidos en 2.000 pastillas, dentro de cajas de fruta procedentes de Ecuador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un juzgado de Valencia autorizó la entrega controlada de la droga y el pasado día 17 los agentes detuvieron a cuatro personas por su supuesta vinculación con un entramado de empresas dedicadas a la importación de grandes cantidades de cocaína ocultas en contenedores de fruta.

Además, incautaron 10.000 euros, armas blancas, dos coches de alta gama, ordenadores, teléfonos móviles y una máquina de contar, entre otras cosas.