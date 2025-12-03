Peña y la primera dama encienden árbol de navidad decorado por artesanos paraguayos

Los jardines del Palacio de López, la sede del Ejecutivo paraguayo, fueron el escenario en el que se iluminó un gran árbol decorado con flores de madera talladas por artesanos de más de 30 familias de la ciudad de Altos (centro), en el departamento de Cordillera, informó la Oficina de la Primera Dama.

"Yo les quiero compartir por qué esta navidad florece. Y esta Navidad florece porque nace de lo nuestro. Desde un principio pusimos en el centro de todo a los artesanos y a nuestra artesanía", dijo Ocampos en el acto ante miles de personas que se concentraron en los alrededores del Palacio.

La primera dama, quien deseó que con el encendido del árbol se sienta que la tradición "se mantiene viva", adelantó que desde el jueves se armará junto al árbol un pesebre hecho a mano por artesanos de Areguá, una ciudad conocida por su cerámica y artesanía en barro.

En medio de un espectáculo de luces y fuegos artificiales, el árbol de Navidad fue encendido al ritmo de un coro de niños que cantaron villancicos en los balcones del palacio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por el escenario también pasaron bailarines y un nacimiento viviente que anunciaba el inicio de las fiestas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También fue invitada la Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp), dirigida por el maestro Luis Álvarez, que interpretó clásicos musicales navideños y no olvidó entonar algunas guaranias paraguayas como 'Mis noches sin ti' o 'Regalo de amor'.