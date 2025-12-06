Ministro italiano de Defensa dice que Europa debe asumir lo que recibía "gratis" de EE.UU.

"La mala noticia es que deberíamos (en mi opinión, tendremos que) pensar en lo que hasta ahora nuestros aliados estadounidenses nos habían proporcionado 'gratis': seguridad, defensa y disuasión", escribió Crosetto en su cuenta de X.

El ministro subrayó que este cambio, aunque ya se veía venir, se ha acelerado más de lo que él mismo esperaba.

"Lo que temía ha ocurrido, pero con mayor rapidez de lo que imaginaba", comentó Crosetto, quien indicó que esperaba que Estados Unidos concediera "uno o dos años más" antes de reducir su apoyo a Europa.

Trump publicó el pasado viernes la estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, en la que advierte sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.

El ministro detalló que había esperado que Estados Unidos concediera "uno o dos años más" en cuanto a las garantías de defensa otorgadas a Europa, pero la realidad ha sido diferente.

Según Crosetto, la política estadounidense en este ámbito ya estaba en marcha mucho antes de la llegada de Donald Trump, quien"solo aceleró un proceso irreversible".

En su análisis, destacó que Estados Unidos está inmerso en una competencia cada vez más compleja con China y que la postura de Trump solo hizo explícito que la UE "le sirve poco o nada en esta competición" debido a su falta de recursos naturales clave, su retraso en innovación tecnológica y su debilidad militar.

Además, comparó la UE con "los nuevos actores del mundo", calificándola de "pequeña, lenta y 'vieja'".

Crosetto afirmó que este cambio en la estrategia de seguridad representa un desafío para los países más pequeños de Europa, como Italia, que deberán redefinir sus propias estrategias dentro de un panorama global en el que la influencia de la UE sigue disminuyendo.

"No para ejercer supremacía sobre nadie, sino para garantizarnos un futuro", añadió.

Asimismo, recalcó que Europa debe buscar nuevos socios, especialmente en el campo tecnológico y de defensa, y advirtió que las inversiones necesarias para recuperar el tiempo perdido en estas áreas son elevadas, incluso para los 27 países de la UE.

En la misma línea, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, comentó sobre la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, difundida por la Casa Blanca, que si Europa quiere ser grande, "debe ser capaz de defenderse por sí misma".

"Los estadounidenses deciden hoy cómo defender sus intereses porque tienen la fuerza para hacerlo. Y creo que Europa debe hacer lo mismo", expresó en una entrevista anoche en el programa 'TG' de la televisión italiana La7.

Meloni concluyó que la defensa de la soberanía y autonomía de Europa no debe depender de las presiones externas, sino de la convicción interna de los países europeos para actuar en función de sus propios intereses.