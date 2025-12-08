Autoridades de Venezuela matan a tres integrantes de la banda conocida como Tren del Llano

En Telegram, la cartera de Estado precisó que el operativo se realizó en las montañas del Parque Nacional Aguaro Guariquito, en el estado Guárico (centro), donde fueron "neutralizados" Octavio José Rojas Martínez, conocido con el alias de 'El fiebre'; Johan Manuel Canache, 'El Canache'; y Raúl José Ruiz Ortega, apodado 'El bebé'.

"Estas personas, vinculadas a actividades del narcotráfico y sectores desestabilizadores dentro y fuera del país, fueron intervenidos legalmente tras hacer armas contra las comisiones y enfrentarse a la fuerza pública", aseguró el Ministerio de Interior.

Asimismo, indicó que fueron incautados tres fusiles y 104 cartuchos que, señaló, fueron "utilizados para intentar resistir la acción de las autoridades".

La cartera de Estado afirmó que el operativo es parte del "fortalecimiento" de las políticas de seguridad del Gobierno liderado por Nicolás Maduro.

"El Estado venezolano ratifica su compromiso de enfrentar de manera decidida a organizaciones criminales, narcotraficantes, terroristas y conspiradores que pretendan atentar contra la paz y la estabilidad de los venezolanos", añadió.

El pasado viernes, Maduro insistió en que Venezuela ha vencido a "todas" las bandas criminales, entre las que mencionó al Tren de Aragua, así como al Tren del Llano, y a los líderes criminales Wilexis Acevedo y Carlos Luis Revette, conocido como 'el Koki'.

El miércoles, Estados Unidos impuso sanciones financieras a la actriz y DJ venezolana Jimena Araya, conocida como Rosita, por mantener supuestamente una relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero, alias 'Niño Guerrero', señalado como líder de la banda criminal Tren de Aragua.

El pasado noviembre, el ministro de Servicio Penitenciario de Venezuela, Julio García Zerpa, dijo que el Tren de Aragua es un "elemento mítico" usado para "buscar agredir" a este país.