Croacia encarga a Francia 18 sistemas de artillería Caesar

Durante la visita de Plenković, ambos gobiernos firmaron un acuerdo de intenciones en la materia de defensa.

Asimismo, ambos países también cooperarán en la modernización de 12 cazas Rafale del constructor francés Dassault que ya fueron adquiridos por Zagreb y entregados entre 2023 y 2025.

"Este gran paso que hemos dado lo queríamos hacer desde hace años y lo habíamos programado desde que entramos en la UE" en 2008, declaró Plenković, en la rueda de prensa conjunta con Macron.

El presidente francés se congratuló de que Croacia haya usado el nuevo instrumento de la UE, SAFE, que, entre otros puntos, facilita los préstamos a los Estados miembros para que compren equipos de defensa procedente de la industria europea.

"Se trata de un ejemplo elocuente de lo que hemos venido luchando en el ámbito europeo", destacó Macron.