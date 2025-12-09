CPI promete avanzar en investigación de atrocidades en Darfur tras condena a jefe yanyauid

La Fiscalía destaca que ese veredicto no supone el cierre de su trabajo sobre Sudán: “La Oficina reafirma su compromiso de garantizar la rendición de cuentas en la situación en Darfur”, señaló, al recordar que los fiscales siguen reuniendo pruebas sobre los ataques más recientes en el oeste del país, donde miles de civiles han sido asesinados o desplazados en el último año.

El comunicado llegó minutos después de que la CPI fijara este martes en 20 años la pena contra el exlíder yanyauid Ali Muhammad Ali Abd al Rahman, apodado ‘Ali Kushayb’, por 27 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Darfur entre 2003 y 2004, en la primera sentencia que aborda la violencia bajo el régimen de Omar al Bashir en Sudán.

La Fiscalía subraya que examinará la decisión sobre la pena de Ali Kushayb para determinar si recurrirá el fallo, puesto que había solicitado la cadena perpetua, al considerar que la gravedad de los crímenes, incluidos asesinatos, violaciones, torturas y persecución, justificaba la máxima pena prevista en el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.

Ya en noviembre, la Fiscalía lanzó una advertencia tras los informes que apuntan a asesinatos masivos, violaciones y otros abusos cometidos en Al Fasher durante ataques de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), habló de “profunda alarma” y aseguró que estos hechos encajan en un patrón de violencia sistemática que se extiende por toda la región desde abril de 2023.

El conflicto estalló por el desacuerdo entre el Ejército y los paramilitares respecto a la inclusión de los segundos en el poder surgido tras el golpe de Estado de octubre de 2021, que acabó con el intento de democratización del país tras el derrocamiento en 2019 del exdictador Al Bashir.

La CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en Darfur desde que el Consejo de Seguridad de la ONU remitió la situación al tribunal en 2005, y mantiene una investigación activa también sobre las atrocidades perpetradas desde el inicio de la fase actual del conflicto, lo que incluye la recogida de pruebas sobre el terreno que puedan utilizarse en procesos futuros.

Además, la Fiscalía recordó que la condena a Abd al Rahman por crímenes similares cometidos en 2004 debe servir como advertencia para todas las partes del conflicto: “Habrá rendición de cuentas”.

La de Abd al Rahman es la primera sentencia que aborda la violencia bajo el régimen de Al Bashir, quien es buscado por la CPI por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sudán con dos órdenes de arresto emitidas en 2009 y 2010 que siguen vigentes.

El conflicto ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno o externo de más de 13 millones, además de devastar prácticamente el país entero y convertirlo en escenario de una de las peores crisis humanitarias del planeta.