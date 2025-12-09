El 70 % de las escuelas públicas de EEUU reporta impactos por política migratoria de Trump

Investigadores de la Universidad de California Los Ángeles y la Universidad de California Riverside encuestaron a 606 directores de escuelas secundarias públicas entre mayo y agosto pasado para analizar cómo se han visto afectadas las escuelas por las políticas de inmigración del presidente Donald Trump.

El 70,4 % de los encuestados informó que los estudiantes de padres inmigrantes han expresado preocupación por su bienestar o el de sus familias debido a la política y retórica migratoria.

Los directores hablaron con frecuencia "sobre el miedo y la ansiedad" que experimentan muchos estudiantes y sus familias.

Nicole Johnson, una directora de una escuela en Tennessee, señaló que un buen número de estudiantes no se están alimentando adecuadamente porque sus padres se han visto obligados a permanecer en sus hogares para evitar encontrarse con agentes migratorios y no han podido ir al supermercado.

Cinthya Rodríguez, directora de una escuela en California, consideró que el temor en las familias inmigrantes es "superior" al experimentado durante la pandemia de la covid-19. "Este es un nivel de miedo completamente diferente", abundó.

La problemática ha causado un descenso en la asistencia y aprendizaje de los estudiantes, la mayoría de los directores (57,8 %) informaron que un buen número de familias inmigrantes abandonaron sus comunidades durante el año escolar.

Michael Becker, director de una escuela en Nebraska, contó que tuvo estudiantes que "simplemente dejaron de venir", y la escuela no logró saber qué había pasado con ellos.

"Había rumores de que habían abandonado el país o se habían mudado a otra zona donde se sentían más seguros", lamenta el director.

El 63,8 % de los directores informó que "los estudiantes de familias inmigrantes faltaron a clases debido a políticas o discursos políticos relacionados con los inmigrantes".

Esta disminución se produjo mientras las escuelas buscan recuperar las tasas de asistencia, afectadas por la pandemia.

El estudio también encontró que más de un tercio de las escuelas secundarias públicas experimentaron incidentes de acoso escolar dirigidos a estudiantes de familias inmigrantes.

Más del 35 % de los directores encuestados reconocieron que los estudiantes de familias inmigrantes han reportado haber sido víctimas de acoso o hostigamiento en su escuela.

Un director en Minnesota contó que registraron un aumento en los comentarios de estudiantes blancos, estudiantes varones blancos, hacia los hispanos "'¿Puedo ver tus papeles?'. Alguien dijo eso", detalló.

Christina Horvath, directora de una escuela en Michigan, dijo que ha escuchado comentarios como: "Eres un inmigrante ilegal, tus padres son inmigrantes ilegales, regresa de donde viniste", incluso entre amigos.

Horvath ha tomado medidas disciplinarias contra este acoso, pero sigue preocupada por el impacto a largo plazo en los estudiantes y en la comunidad escolar en general.

John Rogers, profesor de educación de la Universidad de California Los Ángeles y coautor del informe, destacó en un comunicado que en casi todos los estados hay secundarias donde estudiantes experimentan miedo y preocupación por su situación migratoria.