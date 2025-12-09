Gobernante Partido Libre de Honduras protesta en rechazo a resultados de las elecciones

Los manifestantes, convocados por el expresidente y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, se apostaron frente al estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde funciona el centro de recepción y despacho de material del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Los colectivos de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela deben movilizarse de inmediato al INFOP. Nuestra candidata Rixi Moncada y @PartidoLibre no aceptan los resultados del TREP, fracasado y fraudulento de los 26 audios", dijo Zelaya, quien es esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro.

Zelaya agregó que el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien busca la reelección y participó en la protesta, "ganó las elecciones y está con las actas en mano, exigiendo el conteo de acta x acta y voto x voto".

"Aquí vamos a permanecer vigilando los votos, para que se cuenten todos de manera pública", dijo Aldana, quien además solicitó a las autoridades electorales un escrutinio especial de la fórmula municipal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El código fuente del TREP (sistema de Transmisión de Resultados Preliminares) fue violado y está en marcha un Golpe electoral. Exigimos cárcel para los violadores y sus beneficiarios", enfatizó Zelaya.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Partido Libre "no reconoce" los resultados de las elecciones por la supuesta "injerencia y coacción" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha expresado su apoyo público al candidato presidencial, Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional.

Minutos después de la convocatoria de Zelaya, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, solicitó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, que "resguarde urgentemente" al personal del ente electoral, el material y las instalaciones del INFOP.

"He solicitado al Jefe del Estado Mayor Conjunto que, en cumplimiento de su mandato constitucional, resguarde urgentemente al personal del CNE, el material electoral de Elecciones Generales 2025 y las instalaciones referidas", subrayó Hall.

Según el último cómputo del CNE, que no varía desde la pasada medianoche, Asfura encabeza los resultados con 1.298.835 votos (40,52 %), contra los 1.256.428 sufragios (39,48 %) del aspirante Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal.

La candidata del Partido, Rixi Moncada, ha quedado relegada a un distante tercer puesto, con 618.448 papeletas (19,29 %), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos candidatos conservadores.