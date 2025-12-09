La Corte Interamericana condena a Argentina por dos desapariciones forzadas en el año 2000

"La Corte Interamericana, a partir del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado y de la prueba incorporada al proceso, concluyó que los señores Zambrano y Rodríguez fueron víctimas de desaparición forzada y posteriormente fueron ejecutados, ilícitos en los que participaron directamente agentes de policía de la Provincia de Mendoza", explicó el tribunal internacional.

La CorteIDH, que notificó este martes la sentencia a las partes involucradas, también responsabilizó al Estado argentino por no investigar los hechos con la debida diligencia, lo que ha ocasionado que "en la actualidad prevalece una situación de impunidad en lo que atañe a la investigación de lo sucedido".

Los jueces determinaron que el Estado es responsable por la violación a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, así como de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

"A partir del reconocimiento de responsabilidad del Estado, es factible verificar la concurrencia de los elementos de la desaparición forzada de personas, es decir, la privación de libertad de las víctimas, quienes ulteriormente fueron ejecutadas, la intervención directa de agentes estatales en la consumación de los hechos, y la negativa de las autoridades de revelar la suerte y el paradero de aquellas", detalla la sentencia.

Zambrano y Rodríguez desaparecieron el 25 de marzo de 2000 y sus cadáveres fueron encontrados el 3 de julio siguiente y presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza.

En la sentencia, la CorteIDH ordenó al Estado argentino continuar las investigaciones con la debida diligencia y en un plazo razonable para esclarecer los hechos; brindar tratamiento psicológico a los familiares de las víctimas y pagarles indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.

Además, el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en los hechos.