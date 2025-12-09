Una investigación insta al Gobierno británico a identificar a un agente doble del IRA

En su informe final, la llamada Operación Kenova, que durante nueve años ha investigado al agente conocido como Stakeknife, también reveló hoy que el servicio británico de espionaje interno, el MI5, trató de "ocultar la verdad" sobre sus vínculos con el informante, que falleció en 2023 a los 77 años.

El documento, de 160 páginas, asegura que hay "un argumento ético convincente" para que el Ejecutivo de Londres derogue la "política de 'ni confirmar ni negar' (NCND, en inglés) con respecto a la identidad del agente Stakeknife".

"Es de interés público que se nombre a Stakeknife", subrayó en el informe el máximo responsable de Kenova, el superintentende Iain Livingstone.

Stakeknife fue el alias asignado a un destacado exmiembro del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), que trabajó como doble agente para los servicios de inteligencia británicos y que los medios locales identificaron en su día como Freddie Scappaticci, un conocido republicano del oeste de Belfast que siempre ha negado esas acusaciones.

El informe confirmó asimismo que las fuerzas de seguridad británicas no evitaron que se cometieran asesinatos para proteger a sus agentes dentro del IRA.

La pesquisa independiente, que ha costado 40 millones de libras (46 millones de euros), vincula al citado agente con al menos 14 asesinatos y 15 incidentes de secuestro y tortura, si bien llegó a examinar más de un centenar de asesinatos y secuestros relacionados con las actividades de la unidad del IRA liderada por Stakeknife encargada de descubrir a topos.

La Operación Kenova recopiló un total 3.517 informes de inteligencia aportados por Stakeknife, incluidos 377 en un período de 18 meses.

No obstante, señaló que "una y otra vez" no se actuó en consecuencia, lo que sugiere que las fuerzas de seguridad priorizaron la protección del agente sobre la de aquellos que "podrían y deberían haber sido salvados".

La fiscalía de Irlanda del Norte ya anunció la pasada semana que no iniciará procesos judiciales tras examinar el último lote de archivos de esta investigación.

Según el informe, las fuerzas de seguridad británicas, a través de sus servicios secretos, reclutaron a Stakeknife durante la pasada década de los años 70, si bien continuó operando como agente doble durante los 90.

El expía recibió "incentivos financieros" durante y después del período en que estuvo activo operativamente, que incluían el equivalente a un salario anual hasta sumas globales de miles de libras.

Si bien la pesquisa no confirma oficialmente la identidad de Stakeknife como Scappaticci, sí indica que este "fue sin duda un activo valioso" para las fuerzas de seguridad, que "proporcionó información confidencial de alta calidad sobre el IRA Provisional con un riesgo considerable hacia sí mismo".

Se cree que Scappaticci huyó a Italia cuando abandonó Irlanda del Norte, al ser identificado por los medios de comunicación como Stakeknife en 2003.

Ese mismo año, un informe elaborado por el exjefe de la Policía Metropolitana de Londres John Stevens, tras 14 años de investigaciones, consideraba probada la colaboración de las fuerzas del orden con los paramilitares protestantes para matar a católicos en la década de los ochenta.

En este contexto de la llamada Guerra Sucia en Irlanda del Norte, las supuestas víctimas de Stakeknife, quien dirigió una unidad del IRA encargada de descubrir a topos, aseguran que las fuerzas de seguridad le dejaban cometer crímenes para ganarse la confianza de sus superiores en la banda terrorista y mantener oculta su condición de agente doble.