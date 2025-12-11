Suiza celebra la inclusión del yodel (canto a la tirolesa) en el patrimonio de la UNESCO

"Canto emblemático de Suiza, el yodel se presenta en una diversidad de prácticas artísticas y está profundamente arraigado en la población", destacó un comunicado del Consejo Federal (Ejecutivo helvético).

Muy popular, el yodel se transmite en familias, clubes y escuelas de música, destacó la nota oficial, recordando que hay unos 12.000 practicantes de este peculiar canto que pertenecen a los más de 700 grupos de la asociación federal dedicada a este canto.

La candidatura fue presentada por el Ministerio de Cultura suizo en 2024.

Otras tradiciones vivas de Suiza incluidas en la lista de la UNESCO son la Fiesta de los Viticultores de Vevey (que se celebra sólo cuatro o cinco veces por siglo), el Carnaval de Basilea, las medidas de prevención de avalanchas, las procesiones de Semana Santa en Mendrisio o la relojería.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para el futuro, Suiza busca incluir en la lista su diseño gráfico y tipográfico, con productos tan conocidos y utilizados como la letra Helvética.