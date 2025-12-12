Países Bajos otorga premio de derechos humanos a activista nicaragüense desnacionalizado

Impulsado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y entregado por sus misiones diplomáticas, el premio Tulipán reconoce cada año el trabajo de activistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos.

Carrión, de 64 años, fue reconocido por su destacada labor y compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos, principalmente de los nicaragüenses exiliados en Costa Rica.

"Recibo este premio como una renovación de un compromiso nacido de una inquietud social y convertido en una vida entregada a la fuerza y el valor de nuestra gente", expresó Carrión tras aceptar el premio de manos del embajador neerlandés en San José, Arjen van den Berg.

Durante la ceremonia de entrega del galardón, realizada en la capital costarricense, van den Berg expresó que "Gonzalo ha dedicado gran parte de su vida a la defensa y el apoyo a personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos más fundamentales".

Carrión se exilió en Costa Rica en diciembre de 2018, en el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua y que estalló por unas reformas de pensiones. En ese entonces trabajaba para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), que fue ilegalizada por el Gobierno de Nicaragua.

En abril de 2019, junto a otros activistas nicaragüenses, fundó en Costa Rica el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, una organización dedicada a la “documentación y denuncia de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua”.

“El compromiso y la entrega de quienes hemos sido parte del Colectivo Nicaragua Nunca Más no ha sido fácil, pues seguimos compartiendo el dolor de las víctimas y de una represión sistemática que no cesa”, afirmó Carrión.

Por ese compromiso con los derechos humanos, Carrión aseguró que incluso en el exilio sigue siendo “criminalizado” por el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En febrero de 2023, Carrión fue despojado de su nacionalidad nicaragüense y de sus bienes acusado de "traidor a la patria".

Pese a las dificultades que ha enfrentado en más de 30 años como defensor de derechos humanos, Carrión dijo que el premio Tulipán renueva su esperanza, y confió en que los nicaragüenses "vamos a tener una Nicaragua con la posibilidad de vivir en libertad y sin miedo”.