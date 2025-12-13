Noboa modifica las reglas de contratación en salud para agilizar compras de medicamentos

El decreto añade un nuevo artículo (el 135-A) al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para disponer de un catálogo de proveedores más flexible, de manera que, en caso de que el proveedor seleccionado falle, pueda contratarse otro sin necesidad de repetir “un nuevo procedimiento precontractual”.

En caso de que no exista una alternativa disponible en el catálogo, el nuevo reglamento habilita la contratación directa de un proveedor externo “que cumpla con los requisitos previstos para la conformación del catálogo inicial, previo informe técnico que lo justifique”.

La modificación también añade un inciso al artículo 134 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para permitir que las convocatorias sean más abiertas.

Ecuador lleva meses envuelto en una crisis sanitaria, entre otras razones, después de que el Ministerio de Salud descubriera que miles de medicamentos e insumos destinados a centros médicos, que carecían de ellos, se vendieran en farmacias o locales clandestinos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cabe destacar que la reforma del procedimiento se produce después de que Healthbird, una 'startup' estadounidense que iba a diseñar un sistema de gestión para agilizar todos los trámites de la sanidad, anunciara esta semana su salida del país por "inseguridad jurídica" del país andino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, a principios de octubre pasado, el Gobierno anunció que había comenzado el proceso para ejecutar una compra masiva de medicinas y dispositivos médicos bajo una declaración de emergencia con el objetivo de abastecer a estos centros.

La decisión de realizar esta compra surgió tras la creación, en agosto pasado, del Comité Nacional de Salud Pública (Consap), mientras que el presidente Noboa había anunciado una inversión de 200 millones de dólares para fortalecer el sistema público de salud.