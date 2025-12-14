Francia inicia mañana vacunación contra dermatosis de un millón de bovinos en el suroeste

"Este es un reto que asumiremos con los ganaderos: vacunar a un millón de animales lo antes posible, ya que es la forma de combatir la enfermedad. Y esta vacunación es crucial", dijo Genevard a la radio Europe 1.

La ministra de Agricultura recalcó que la vacunación es "una vía de esperanza para evitar el sacrificio de ganado".

"Mañana, como hice en Saboya, Alta Saboya y el Jura (en el este de Francia, donde se registraron otros focos de la enfermedad), estaré allí para presenciar el inicio de la campaña de vacunación en esta región" del suroeste, señaló.

En el suroeste de Francia, la Coordinación Rural y los "ultras de l’A64" mantienen los bloqueos de algunas carreteras, especialmente en la autopista A64 entre Toulouse y Bayona, con el objetivo de lograr el sacrificio de los animales de granjas en las que se detecta algún caso de la enfermedad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Las protestas de los agricultores están haciendo imposible el tráfico en algunas zonas del suroeste. Recomendamos recopilar información antes de cualquier viaje", advirtió hoy la empresa Vinci Autopistas en sus redes sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La autopista A64 está especialmente cortada entre los intercambiadores 3 y 17, con agricultores bloqueando las carreteras en el País Vasco y en Carbonne, punto de partida de las protestas agrícolas de enero de 2024, al suroeste de Toulouse.

También señalaron cortes en la A75, que une Clermont-Ferrand y Béziers, y otras carreteras nacionales. En la región de la Gironda, está previsto que un convoy salga esta mañana desde el sur de Burdeos, con destino a la ciudad.

La indignación de los agricultores por los sacrificios de animales, incluso los no contaminados en las granjas donde algún animal da positivo, se intensificó entre este viernes y sábado, especialmente en el suroeste.

Esta enfermedad de la piel, que no es contagiosa para los humanos y se transmite entre el ganado o por la picadura de una mosca o un tábano, se detectó por primera vez en Francia el pasado junio en una granja de Saboya donde se sacrificaron más de 70 cabezas de ganado.

Hasta la fecha, se han sacrificado unas 3.000 cabezas de ganado en Francia, siguiendo los protocolos de la normativa comunitaria, según datos del Ministerio de Agricultura, que desde el 29 de junio al 11 de diciembre ha detectado 110 brotes en el país en nueve departamentos franceses del este y suroeste del país.

Una normativa que para el gobierno francés es la única solución frente a la enfermedad y la aplica a rajatabla para evitar la muerte de al menos 1,5 millones de animales, el 10 % del ganado.

Desde el brote de esta enfermedad altamente contagiosa en el ganado vacuno en Francia en junio, la estrategia del gobierno francés ha consistido en sacrificar a todos los animales en las zonas afectadas, restringir los movimientos de los rebaños y, hasta ahora, la "vacunación de emergencia" del ganado en un radio de 50 kilómetros de la zona afectada.