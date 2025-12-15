El expresidente Uribe augura triunfo de la derecha en 2026 en Colombia con Paloma Valencia

"Vamos a ganar. La victoria es el fruto de la entrega y aquí tenemos con quién ganar, con una mujer intachable. Vamos a luchar todos para proteger a Paloma, para acompañarla, para que nos conduzca a la victoria", dijo el exmandatario durante una intervención virtual en el acto de presentación de Valencia como candidata.

El exmandatario también destacó el papel de las senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín, quienes participaron con Valencia en la encuesta interna del Centro Democrático para escoger candidata, y a quienes calificó como representantes de una política alejada del uso de recursos públicos para obtener apoyos políticos.

Uribe sostuvo que Valencia, abogada de 47 años, encarna una propuesta basada en la seguridad "con libertad", el respaldo al emprendimiento, la educación y el apoyo a la empresa privada, junto con una política social orientada a mejorar los ingresos de los trabajadores.

Según el expresidente, la candidata de su partido ha demostrado compromiso con la protección del medioambiente y con facilitar la formalización de los emprendedores, y llamó a la militancia a acompañarla en lo que calificó como el inicio de una nueva fase de la contienda presidencial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En una encuesta del pasado 1 de diciembre, la intención de voto para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 la dominaba el senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, coalición del presidente colombiano, Gustavo Petro, con el 31,9 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En segundo lugar se situó el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria, con el 18,2 %, y en tercero apareció el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, de centro, con el 8,5 %, mientras que Valencia marcaba solo el 1,1 % de las preferencias del electorado.

El también expresidente uribista Iván Duque (2002-2010) felicitó a Valencia por ser escogida como candidata presidencial y abogó por "la búsqueda de la unidad de la oposición" para ganar las elecciones porque "lo que está en juego es el país, sus instituciones y las libertades de todos".