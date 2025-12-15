Hijo de opositor venezolano Juan Pablo Guanipa exige atención médica urgente para su padre

"Su condición actual de salud es completamente desconocida para nuestra familia", indicó el hijo en la cuenta de X de Juan Pablo Guanipa, quien es activista político del partido Primero Justicia y también cercano a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

Ramón Guanipa exigió que se permitan visitas, así como una "atención inmediata" y que se sigan los "estándares internacionales y le sean respetados sus derechos fundamentales".

Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido, el 23 de mayo pasado, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan para "boicotear" los comicios regionales y legislativos de ese mes con supuestos "actos terroristas", por los que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.

La última vez que Guanipa apareció en público fue el 9 de enero de este año, un día antes de la juramentación del actual presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato consecutivo.

Ese día acompañó a Machado en una protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó ganador a Maduro entre denuncias de fraude de la oposición.

En octubre de 2024, Guanipa dijo a EFE que se había convertido en "un perseguido" de "una dictadura que no acepta que el pueblo le dijo que no quiere que gobierne más, e intenta seguir gobernando en contra de la voluntad del pueblo".

Varias ONG y partidos opositores consideran a Guanipa como preso político. Sin embargo, el Gobierno de Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya detenidos por estas razones e insisten en que son personas que han cometido diversos delitos.