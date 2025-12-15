Marco Rubio llama a Kast para felicitarlo por su victoria en Chile y ofrecerle cooperación

"El secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con el presidente electo, José Antonio Kast, para felicitarlo por su victoria electoral. El secretario Rubio enfatizó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con Chile en prioridades compartidas, como la seguridad regional y el crecimiento económico", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

La nota precisa que "ambos líderes expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la alianza entre Estados Unidos y Chile".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue preguntado este lunes en una rueda de prensa por la victoria de Kast y expresó su deseo de felicitarlo.

"Hace unas horas me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad. Así que estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente", dijo.

El ultraderechista José Antonio Kast, que lideraba las encuestas para la segunda vuelta de las presidenciales chilenas, derrotó por un amplio margen a la comunista Jeannette Jara, candidata unitaria de la izquierda y exministra de Trabajo del Gobierno del presidente saliente Gabriel Boric.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtuvo el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la exministra del presidente Gabriel Boric, de 51 años.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia a Chile, después del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.