Merz: EEUU ha presentado garantías "notables" pero sigue abierto el asunto de territorios

Un alto el fuego "debe estar respaldado por garantías de seguridad sustanciales, tanto jurídicas como materiales, por parte de Estados Unidos y de los europeos, y lo que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa aquí en Berlín (...) es realmente notable, recaló en una rueda de prensa junto con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Zelenski confirmó que Estados Unidos ha ofrecido "garantías de seguridad similares al Artículo 5 del Tratado de la OTAN para Ucrania", es decir de defensa mutua, lo que Merz calificó de "gran avance".

"La parte estadounidense se ha comprometido política y legalmente a hacerlo", afirmó el canciller, quien admitió sin embargo que lo que eso significará en detalle todavía debe discutirse entre los que otorgarán estas garantías de manera individual".

"Pero Estados Unidos y los europeos proporcionarán estas garantías de seguridad amplias para Ucrania, y quedará claro que se acordarán y definirán conjuntamente", recalcó Merz, al ser preguntado sobre la posibilidad de que pueda haber tropas europeas en el terreno para garantizar el alto el fuego.

El canciller señaló que un alto el fuego debe preservar la soberanía del Estado ucraniano, elaborarse conjuntamente entre ucranianos, europeos y estadounidenses, y no debe menoscabar la unidad ni la fortaleza de la OTAN y de la Unión Europea (UE)", además de "preservar la perspectiva europa de Ucrania" y permitir y promover su reconstrucción.

"Ucranianos, europeos y estadounidenses coinciden en esta visión", insistió el canciller.

Sin embargo, pese a destacar los progresos alcanzados en las negociaciones, admitió que "una cuestión clave sigue siendo qué tipo de arreglo territorial puede haber".

"La respuesta solo puede darla el pueblo ucraniano y el presidente ucraniano, que defiende su territorio", señaló Merz, y aseguró que "también en esto estamos de acuerdo, sin condiciones ni matices: Ucrania decide sobre cualquier concesión territorial".

El jefe de Gobierno alemán consideró que "en los últimos días hemos vivido una gran dinámica diplomática, quizá la mayor desde el inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022".

"Ahora tenemos la oportunidad de un verdadero proceso de paz para Ucrania. Esta planta aún es pequeña, pero la oportunidad es real", sostuvo.

Merz afirmó que en las "intensas" negociaciones "confidenciales" que tuvieron lugar el domingo y este lunes en Berlín, los dos negociadores del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, "han desempeñado un papel clave".

El canciller invitó a los dos emisarios a participar en la reunión que tendrá lugar a continuación en la Cancillería con numerosos líderes europeos y responsables de las instituciones comunitarias y de la OTAN, y que espera que pueda haber más avances en este marco.

El canciller señaló que las negociaciones son como "perforar tablas muy gruesas", porque "Rusia juega a ganar tiempo planteando exigencias máximas y, al mismo tiempo, continúa su guerra de agresión contra Ucrania con dureza inalterada".

"Queremos mover a Moscú a poner fin a su táctica dilatoria y a emprender el camino hacia un alto el fuego", destacó, y aprovechó para hacer otro llamamiento a aprobar en la cumbre europea del jueves en Bruselas el uso de los activos rusos congelados para ayudar financieramente a Ucrania.

"Todo depende ahora exclusivamente de la parte rusa. Hoy y ayer hemos elaborado propuestas conjuntas europeas, ucranianas y estadounidenses; estas propuestas se presentarán ahora a la parte rusa. Solo depende de Rusia si se logra un alto el fuego antes de Navidad", concluyó Merz.

El jefe de Gobierno de Alemania quiso aprovechar esta oportunidad para "apelar con énfasis" al presidente ruso, Vladímir Putin, para que, al menos durante la Navidad, dejen al pueblo ucraniano sin más ataques aéreos y de misiles, que en las últimas semanas y meses casi siempre han ido dirigidos contra infraestructura civil, guarderías, hospitales y centrales eléctricas".

"Tal vez eso podría ser también el inicio de conversaciones razonables y constructivas sobre cómo lograr una paz duradera en Ucrania", añadió.